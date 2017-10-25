طرح ملکوت با هدف ترویج آموزه های قرآنی در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خراسانی در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی استان قزوین که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طرح ملی ملکوت از شش سال قبل کلید خورد و با امضاء تفاهم نامه با ادارات و نهادها و دانشگاهها برنامه های قرآنی را پیاده کردیم.

وی افزود: ایده این طرح از بیانات رهبری در اجلاس خبرگان به عنوان مطالبه از مراجع تقلید و حوزه ها برای کمک به نظام عنوان شد و بنیاد بین المللی علوم وحیانی زیر نظر آیت الله جوادی آملی این طرح را عملیاتی کرده است.

خراسانی گفت: به اعتقاد آیت الله آملی باید حوزه های ما عالم پرور باشند نه عابد پرور و ما در «طرح ملی ملکوت» باید ابتدا نیازهای فرهنگی، اجتماعی و معرفتی جامعه را رصد کرده و از طریق کارشناسان برای پاسخگویی به آنها برنامه ریزی کنیم.

وی تصریح کرد: برای پاسخگویی از قرآن و عترت کمک می گیریم و به سه مخاطب اصلی یعنی مخاطب عمومی، میانی و نخبگان پاسخ لازم را می دهیم.

دبیر طرح ملی ملکوت بیان کرد: در اجرا شش برنامه پیشنهادی داریم که در راستای وظایف سازمانی با هم فکری و کمک همه دستگاهها و نهادها تلاش می کنیم آن را عملیاتی کنیم که در این زمینه کارهای جشنواره ای هم داریم و تدوین کتاب و مقاله، خلاصه نویسی، مسابقه اینترنتی، مکاتبه ای، هنری و ادبی و پایان نامه نویسی هم پیش بینی شده است.

خراسانی اظهارداشت: همه موضوعات با محور اهل بیت و کتب معرفی شده به نگارش آیت الله جوادی آملی است و تدبیری اندیشیده شده که مخاطب در هر سطحی که قرار دارد به میزان دانش خود بتواند از طرح استفاده کند.

وی بیان کرد: سوالاتی از متن استخراج شده که در حوزه های فرهنگی و دینی است و بدون رویکرد سیاسی دنبال تاثیرگذاری فرهنگی در میان مخاطبان هستیم.

هدف طرح ملکوت ترویج آموزه های قرآنی است

خراسانی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح ترویج آموزه های قرآنی و عترت است زیرا باور داریم با مراجعه به قران و عترت می توان از مشکلات رهایی یافت و به سعادت رسید.

وی تصریح کرد: پروژه دیگر ما «الگوی بازار اسلامی» است وتلاش می کنیم فرهنگ لقمه و کسب روزی حلال را ترویج کنیم و اعتماد را به بازار بازگردانیم.

معاون فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا یادآورشد: کتابی را تدوین کرده ایم که آداب بازار، اخلاق بازار، مبانی بازار را با کمک اصناف جمع آوری کرده ایم تا بتوانیم ارزشهای حاکم بر گذشته بازار را زنده کنیم.

وی اظهارداشت: طرح هویت علم و ارتباط معلم و دانش آموز از دیگر کارهایی در دست اجراست که مخاطبان ما حوزویان و دانشگاهیان و آموزش و پرورش است.

خراسانی بیان کرد: ۳۵۰۰ استاد در طرح ضیافت در مباحث هویت علمی مشارکت می کنند و دوره های آموزشی کوتاه مدت نیز پیش بینی شده است.

وی گفت: در سال گذشته ۵۰۰ پایان نامه کار شد و امسال هم آمادگی داریم از این ظرفیت در اجرای طرح استفاده کنیم.