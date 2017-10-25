همکاری ۷۰۰ نفر از اقشار تاثیرگذار فرهنگی با تبلیغات اسلامی نهاوند

حجت‌الاسلام موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری بیش از ۷۰۰ نفر از اقشار تاثیرگذار فرهنگی، اجتمایی، مذهبی و قرآنی با اداره تبلیغات اسلامی نهاوند خبر داد.

وی افزود: تشکیل کلاس های معارف اسلامی، تبیین ارزش ها، دستاوردها و مبانی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم دعا و زیارت، اقامه نماز جماعت، سخنرانی و وعظ و خطابه، برپایی کلاس های روخوانی و روان خوانی قرآن کریم، تفسیر، برگزاری برنامه های مذهبی، فرهنگی و تبلیغی در راستای گسترش فرهنگ اسلامی و قرآنی، پاسخگویی به شبهات، نظارت بر فعالیت های فرهنگی و قرآنی مساجد و برگزاری محافل آموزش قرآن کریم از جمله فعالیت های این افراد و روحانیون بومی شهرستان نهاوند است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند ادامه داد: امیدواریم با فعالیت خوب و شایسته شاهد اعتلای روز افزون فرهنگ ناب اسلام در شهرهای نهاوند، برزول، گیان و فیروزان و روستاهای تابعه دهستانهای ۸ گانه این شهرستان به‌ویژه در بین قشر جوان باشیم.

وی گفت: در حال حاضر ۲۳۰ مسجد و ۲۴۵ هیئت مذهبی در نهاوند به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۵ هیئت ویژه خواهران است و مبلغات تحت نظارت اداره تبلیغات اسلامی تا پایان ماه صفر مشغول به انجام فعالیت تبلیغی هستند.