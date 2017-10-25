حمید گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن موضوع پیاده روی اربعین حسینی (ع) ۹ جلسه با استاندار تهران برگزار شده است.

وی با بیان اینکه استاندار تهران طی روزهای گذشته از نجف اشرف و مسیرهای مورد نظر نیز بازدید کرده اند، افزود: انتظار می رود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم خدمات مناسبی به زائران ارائه دهیم.

مدیر اجرایی و سخنگوی ستاد اربعین حسینی (ع) تهران با اشاره به اینکه مرز خروجی برای زائران تهرانی مهران در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۶ دستگاه در کشور در حال حاضر وظیفه صدور ویزا را برای زائران اربعین حسینی (ع) انجام می دهند.

وی با تأکید براینکه براساس قوانین کشور عراق ورود بدون ویزا سه سال حبس دارد، خاطرنشان کرد: تمامی زائران اربعین حسینی (ع) باید با گذرنامه قانونی در مرزهای خروجی حاضر شوند.

گودرزی با بیان اینکه ستاد اربعین تهران سه منطقه در شهر نجف را برای ارائه خدمات به زائران درنظر گرفته است، تصریح کرد: در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر در این سه نقطه پذیرایی و اسکان داده می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از خادمان در نجف اشرف مستقر شده اند، یادآورشد: در روز گذشته سه هزار زائر در این مناطق مورد پذیرایی قرار گرفته اند.

مدیر اجرایی و سخنگوی ستاد اربعین حسینی تهران همچنین با بیان اینکه امکانات لازم برای پذیرایی روزانه از ۷۰ هزار زائر تدارک دیده شده است، اظهار کرد: این امکانات از طریق نذورات مردمی تهران و بخش اندکی از آن از دستگاه های دولتی تأمین شده است.

وی به استقرار دو گروه پزشکی در نزدیک حرم مطهر برای آقایان و بانوان نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه اسکان، تغذیه، بهداشت، حمل و نقل و امنیت نیز آمادگی کامل وجود دارد.

گودرزی با اشاره به تعداد کم مواکب در سال گذشته، گفت: خوشبختانه در اربعین امسال تعداد این موکب ها به ۱۰۰ عدد رسیده است.

وی همچنین به آمادگی اسکان ۱۰۰ هزار نفر توسط ستاد اربعین تهران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: زائران برای حضور در این همایش بزرگ مجوزهای لازم را دریافت کنند تا در مرزها با مشکل مواجه نشوند.