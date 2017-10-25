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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

یک منبع در دولت عراق تأکید کرد

بغداد خواستار «لغو» نتایج همه پرسی جدایی کردستان از عراق است

بغداد خواستار «لغو» نتایج همه پرسی جدایی کردستان از عراق است

یک منبع آگاه در دولت عراق به رسانه ها گفته که تعلیق نتایج همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق برای بغداد کافی نیست و اربیل باید نتایج همه پرسی را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «اسکای نیوز»، یک منبع آگاه در دولت عراق اعلام کرد که بغداد خواستار لغو نتایج همه پرسی جدایی کردستان از عراق است.

این منبع به شبکه اسکای نیوز گفته که تعلیق نتایج همه پرسی کافی نیست. بغداد پیشتر هم تأکید کرده بود که با تعلیق همه پرسی موافق نیست و باید نتایج این همه پرسی که بر خلاف قانون اساسی این کشور برگزار شده است کأن لم یکن تلقی شود.

نیمه شب گذشته دولت اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای از آمادگی خود برای لغو نتایج همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق خبر داده بود، اربیل تأکید کرد که آماده گفتگو با بغداد است و خواستار توقف همه عملیات های نظامی در اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه شد.

بعد از اینکه بغداد و کشورهای مجاور عراق و جامعه جهانی بارها به اربیل نسبت به پیامدهای برگزاری همه پرسی هشدار داده بودند، دولت اقلیم کردستان در بیانیه خود خواستار حل بحران کردستان از راه گفتگو و بر اساس قانون اساسی عراق شده است.

کد مطلب 4124609

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