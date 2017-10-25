تولید محتوای دینی از راههای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری روز چهارشنبه در جلسه ای که با حضور خراسانی دبیر طرح ملی ملکوت در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروزه جنگ نرم در واقع یک جنگ تمام عیاری است که از سوی استکبار آغاز شده و در صدد نابودی باورها و اعتقادات دینی جوانان کشور است.
وی بیان کرد: یکی از راههای نفوذ دشمن در جنگ نرم ضعف ایمان است که باعث می شود دشمنان درباورها نفوذ کرده و به اهداف پلیدشان برسند و تنها راه مقابله تقویت ایمان مردم است.
حجت الاسلام نظری تصریح کرد: هجمه های اعتقادی دشمنان به ارزشها بسیار زیاد است و هر چقدر باورهای دینی عمیق باشد به همان میزان اسیبهای ما کم خواهد بود.
وی اظهارداشت: امروز اگر دیده می شود برخی خانواده ها به جای فرزند آوری با سگ و گربه زندگی می کنند ناشی از نفوذ دشمن در افکار این گروه است که ما وظیفه داریم در این عرصه فعالتر عمل کنیم.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان یادآورشد: تولید محتوای دینی از راههای موثر مقابله با تهاجم فرهنگی است و با برنامه ریزی منسجم و استفاده از ایده های برتر باید در این عرصه وارد کار شویم.
نظری آمادگی تبلیغات اسلامی استان قزوین را برای اجرای طرح های بنیادبین المللی علوم وحیانی اسراء اعلام کرد.
