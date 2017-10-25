۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

استاندار تهران:

شهدای ۱۵ خرداد در پیشوا نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند

پیشوا- استاندار تهران در جمع مردم پیشوا گفت: شهدای ۱۵ خرداد در پیشوا نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر چهارشنبه در جمع نمازگزاران پیشوا در حرم مطهر امام زاده جعفر(ع) با بیان این که شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بالاترین مرجع برای فعالیت های عمرانی، اجتماعی، رفاهی، آموزشی و فرهنگی است، گفت: بحث های عمرانی شهرستان پیشوا مطرح شد و مشکلات پیشوا توسط روسای ادارات و فرماندار و امام جمعه پیشوا مطرح شد.

وی افزود: در ۴ کارگروهی که جلسات استان تهران در پیشوا برگزار شده و خواهد شد، تقریبا تمام مشکلات و راه های توسعه پیشوا بررسی و مرور خواهد شد و با توجه به امکانات بودجه ای تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد.

استاندار تهران اضافه کرد: امیدواریم با تصمیماتی که امروز در پیشوا گرفته می شود، برای جبران و حل نارسایی های این شهرستان اقدام کنیم، موفقیت مدیران استان و شهرستان تنها زمانی که مردم همراهی کنند، محقق می شود.

مقیمی ظرفیت شهرستان پیشوا را بسیار بالا دانست و گفت: ظرفیت های کشاورزی و بهره گیری از آب و کشاورزی نوین با استفاده از ۲ دانشگاه موجود در پیشوا باید مورد توجه باشد.

وی با بیان این که پیشوا شهرستانی کشاورزی است، گفت: صنایع تبدیلی، بسته بندی و صنایع غذایی پیشوا باید توسعه پیدا کند.

استاندار تهران سابقه انقلابی مردم پیشوا را مورد اشاره قرار داد و افزود: شهدای این شهرستان به خصوص در ۱۵ خرداد، نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشته و این عزیزان با اهدا خون خود سهم بالایی در پیروزی انقلاب و پس از آن در ۸ سال دفاع مقدس و سپس دفاع از حرم راه حرکت انقلاب اسلامی را هموار کردند.

