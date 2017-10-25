یک هزار و ۱۷۱ مدرسه خراسان جنوبی زیر ۱۵ نفر جمعیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی کیا ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: نیروی انسانی یکی از سیاست های مهم و اسای در آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۴۸۹ آموزشگاه در سطح استان فعال است، افزود: هشت هزار و ۴۲۷ کلاس درس و ۱۵۷ هزار و ۳۴ دانش آموز در این آموزشگاه ها تحصیل می کنند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تراکم کلی دانش آموزی در بخش دولتی ۲۰.۱ است، گفت: ۱۴ هزار و ۴۷۶ نیروی انسانی نیز در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع نیروی انسانی استان هشت هزار و ۶۴۵ نفر معلم هستند، عنوان کرد: از مجموع معلمین استان حدود ۴۲ درصد مردان و ۵۷ درصد بانوان هستند.

موسوی کیا با اشاره به اینکه در حال حاضر نسبت دانش آموز دولتی به معلم در استان ۱۵.۶۶ است و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: با توجه به عدم تکمیل ثبت نام نوآموزان مراکز پیش دبستانی غیر دولتی پیش بینی می شود آمار نهایی استان در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ حدود ۱۶۰ هزار نفر باشد.

وی با بیان اینکه تعداد ۷۶۲ بازنشستگی در سال گذشته داشته ایم، بیان کرد: در بخش نقل و انتقالات خارج استان ۱۶۷ نفر ورودی و ۲۶۰ نفر خروجی داشته ایم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۳۸۷ نفر ورودی به دانشگاه فرهنگیان استان داشته ایم، افزود: امسال ۱۸ هزار ساعت حق التدریس گرفته ایم که از این کلاس ها ۱۰ هزار و ۳۶۸ ساعت مربوط به نیروهای موظف حق التدریس و هشت هزار و ۶۴ ساعت مربوط به نیروهای آزاد حق التدریس است.

۱۵۷ هزار دانش آموز در مدارس دولتی و غیر دولتی تحصیل می کنند

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۲۰۶ دانش آموز استان در مدارس غیر دولتی استان تحصیل می کنند، گفت: ۱۳۶ هزار و ۸۳۱ دانش آموز نیز در مدارس دولتی استان مشغول به تحصیل هستند.

موسوی کیا با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۳۲۵ دانش آموز در مراکز شبانه روزی تحصیل می کنند، عنوان کرد: دو هزار و ۲۸۳ دانش آموز در مدرسه تیزهوشان، شش هزار و ۳۲۶ دانش آموز در مدارس شاهد و ۹ هزار و ۳۲۱ دانش آموز عشایری در استان تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۶۵۰ دانش آموز خوابگاهی در استان وجود دارد، اظهار داشت: شش هزار و ۹۰ دانش آموز نیز در مدارس نمونه دولتی مشغول به تحصیل هستند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۳۴ آموزشگاه مرزی در استان فعالیت می کنند، بیان کرد: ۶۱۱ کلاس و هشت هزار و ۴۰۵ دانش آموز نیز در آموزشگاه های مرزی تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه توسعه سنواتی و سازماندهیع وامل آموزش استان ها، استمرار مدارس متوسطه اول روستایی با حداقل ۶۰ دانش آموز مجاز است، افزود: به دلیل مشکلات خاص مدارس استان خراسان جنوبی در کمیته برنامه ریزی استان تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و استمرار مدارس متوسطه اول با حداقل ۳۰ دانش آموز بلامانع است.

نیاز ۹۰۰ میلیون تومانی ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی

موسوی کیا با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۱۷۱ آموزشگاه کوچک زیر ۱۵ نفر در مقطع ابتدایی در استان فعال است، گفت: ۱۲ آموزشگاه کوچک زیر چهار دانش آموز نیز در استان وجود دارد که ۱۱ آموزشگاه سه نفره و یک آموزشگاه دو نفره فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه ۸۴۷ دانش آموز در ۲۸۳ روستا واجد الشرایط جهت تامین هزینه ایاب و ذهاب هستند، عنوان کرد: این دانش آموزان سالیانه به ۶۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعتبار جهت ایاب و ذهاب نیاز دارند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴۳ آموزشگاه متوسطه اول زیر ۶۰ دانش آموز در استان وجود دارد، بیان کرد: ۳۲ آموزشگاه متوسطه اول نیز زیر ۳۰ داشن آموز جمعیت دارند.

وی ادامه داد: جهت تامین اعتبار سرویس ایاب و ذهاب ۲۴۸ دانش آموز مدارس و کلاس های زیر حد نصاب در دوره متوسطه ۱۹۸ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

موسوی کیا با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری تعداد چهار آموزشگاه متوسطه اول زیر حد نصاب دانش آموز هستند، اظهار داشت: تعداد هشت کلاس متوسطه اول نیز زیر نرم در مناطق استان تجمیع شده است و دانش آموزان آن ها به سایر مدارس روستا مرکزی و همجوار و شبانه روزی هدایت شده اند.