به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیاهکوهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: در مناطقی که آلوده به انشعاب غیرمجاز بوده و یا احتمال سرقت برق از شبکه توزیع وجود دارد، کابل خودنگه دار اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر تأثیر مثبت کابل خودنگه دار در مبلمان شهری، با اجرای آن افت ولتاژ و مشکلات ضعف برق مناطق نیز رفع می‌شود.

مدیر امور برق شهرستان اردبیل با اشاره به اجرای ۳۵۰ کیلومتر کابل خودنگه دار در این شهرستان اضافه کرد: مناقصه جدیدی برای تداوم اجرای آن برگزار شده است.

سیاهکوهی متذکر شد: در اجرای ۳۵۰ کیلومتر از ۱۵ پیمانکار و ۱۵ اکیپ تعمیر و تجهیز استفاده شده و تمامی روند تعویض به صورت خط گرم انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این در راستای مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در شبکه برنامه کاهش تلفات به ۱۱ درصد برای استان اردبیل در سال جاری در نظر گرفته شده است.

مدیر امور برق شهرستان اردبیل متذکر شد: میزان تلفات در سال ۹۲، ۱۷ درصد بود و در سال گذشته به ۱۲.۸ درصد رسیده که امید می‌رود تا پایان سال جاری به رقم پیش‌بینی‌شده یعنی ۱۱ درصد کاهش یابد.

به گفته سیاهکوهی در حال حاضر میزان تولید برق استان ۹۰۰ مگاوات و ۲.۵ برابر میزان مصرف حتی در پیک بار مصرف است و به لحاظ تأمین برق کمبودی نداریم.