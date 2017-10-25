ایران محورتولید غذای حلال دنیاباشد/لزوم دسترسی آسان به غذای حلال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالیانه مسئولین حوزه های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با حضور آیت الله عالمی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مظفر قائم مقام محترم ستاد اقامه نماز کشور، آیت الله علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و رؤسای سازمان های دامپزشکی و استاندارد کشور امروز چهارشنبه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست پایه اقتصاد کشور را بر مبنای کشاورزی دانست و گفت: بخش کشاورزی در کشور ما اهمیت خاصی دارد و در تامین غذای سالم برای جامعه بسیار مهم است.

آیت الله حسن عالمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به بخش کشاورزی عنایت خاصی دارند، افزود: نقش روحانیون در تامین غذای سالم طبق بسیار مهم است و روحانیون در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید بر امور موثر بر تامین سلامت غذا از جمله کشتار دام و طیور نظارت خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت حلال بودن غذا در جامعه ما گفت: باید به جایگاهی برسم که کشورما مرکز و محور تولید غذای حلال واقعی در جهان باشد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر دسترسی آسان همه مردم به غذای حلال تاکید کرد و افزود: باید هم مردم کشور خودمان هم سایر کشورها با اطمینان کامل از غذای تولیدی حلال در کشور ما استفاده کنند.

نگاه دنیا در مسئله غذای حلال به کشور ما دوخته شده است

در ادامه حجت الاسلام کلانتری، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور نیز طی سخنانی گفت: مرکز و محور غذای حلال در جمهوری اسلامی ایران بوده و مسئله غذای حلال امروز در دنیا مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه نگاه دنیا در مسئله غذای حلال به کشور ما دوخته شده افزود: این موضوع مسئولیت ما در حوزه غذای حلال خصوصا در حوزه دام و طیور را سنگین تر می کند.

این مسئول در پایان گفت: روحانیون ناظر بر کشتارگاهها پرتحرک ترین روحانی در دستگاههای دولتی خواهند بود.

لزوم انجام واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی برای کاهش خطرات آنقولانزای فوق‌حاد پرندگان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این نشست گفت: تلاش ما در سازمان دامپزشکی کشور تامین گوشت سالم و فرآوردهای دامی سالم برای مردم است.

علیرضا رفیعی پور افزود: این گردهمایی با هدف هماهنگی بیشتر این حوزه با نظام دامپزشکی برای نظارت شرعی بیشتر در کشتارگاهها بود که هم سلامت غذای مردم و از نظر شرعی گوشت ذبح شده حلال بدست مردم برسد.

وی خاطرنشان کرد: سلامت و بهداشت دامی در کشتارگاه‌ها قطعا بر سلامت جامعه تاثیرگذار بوده و باعث می شود جامعه سالم تری داشته باشیم.

این مسئول با بیان اینکه با شروع فصل سرد و مرطوب زمینه برای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مناسب بوده، افزود: کرمانشاهیان عزیز و خصوصا بهره‌برداران مرغداری ها از خرید و فروش بدون ضابطه و بدون مجوز گوشت خودداری کنند.

وی آنفولانزای فوق حاد پرندگان را بسیار خطرناک و با خسارت زیاد بیان کرد و گفت: رعایت مسائل بهداشتی می تواند از خطرات آن جلوگیری نماید.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از بیماریهای دامی تب مالت است تصریح کرد: به این بیماری و بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به عنوان بیماری هزار چهره نام می برند.

وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه واکسیناسیون در سالهای قبل انجام شده و امسال نیز اگر واکسیناسیون ۱۰۰ رصد انجام شود، خطر بروز بیماری تب مالت کاهش می یابد.

این مسئول گفت: مردم باید ما را همراهی کنند و با مصرف فرآوردهای دامی که تحت نظارت دامپزشکی هستند مسائل بهداشتی را رعایت کرده تا شاهد بروز بیماریهای دامی نباشیم.

۱۸ هکتار پروژه گرمسیری در استان کرمانشاه آماده بهره برداری است

خسرو شهباری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: استان کرمانشاه یکی از قطب های تولیدات کشاورزی در کشور است.

وی افزود: استان کرمانشاه بدلیل دارا بودن ۹۴۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی که حدود ۷۰۰ هزار هکتار دیم و ۲۴۶ هزار هکتار آبی بوده با پتانسیلی که در حوزه های مختلف دارد در اکثر حوزه های بخش کشاورزی قطب تولید است.

شهبازی ادامه داد: استان کرمانشاه دارای رتبه چهارم تولید گندم کشور، رتبه دوم تولید جو، رتبه اول تولید نخود، رتبه چهارم تولید چغندرقند، رتبه دوم در تولید ذرت دانه ای و...برشمرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی توسعه کلخانه ها، ایجاد باغات مدرن، توسعه کشت های پاییزه همچون چغندرقند پاییزه، اجرای سیستمهای نوین آبیاری و... را از اولویت های این سازمان برشمرد.

شهبازی با اشاره به اینکه در حوزه تولیدات دام نیز در کشور قطب تولید هستیم، خاطرنشان کرد: ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد دامی در استان داریم که تولیدات این حوزه بیش از ۴۵۰ هزار تن است.

وی تولیدات دامی استان را شامل تولید گوشت قرمز، تولید گوشت مرغ، شیر، عسل و تخم مرغ برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گوسفند نژاد سنجابی و اسب نژاد کرد در کشور از جایگاه ویژه ای برخورداریم، تصریح کرد: در اسب نژاد کرد شناسنامه و تبارنامه آن را آماده کرده ایم که کار بزرگی در حفظ این نژاد است.

شهبازی به بیان اقدامات شاخص در حوزه کشاورزی استان پرداخت و گفت: به منظور کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی و افزایش بهره وری تاکنون در سطح استان در حدود ۷۱ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی پروژه مهار آبهای مرزی را در استان ۶۳ هزار هکتار بیان کرد که تحولی عظیم را در آبی کردن مزارع در مناطق گرمسیری استان ایجاد می کند.

شهبازی افزود: در پروژه مهار آبهای مرزی ۱۸ هزار هکتار از اراضی آماده بهره‌برداری است و ۴۵ هزار هکتار نیز دردست اقدام است.

وی به ورود روشهای نوین آبیاری در کشت های استان اشاره و خاطرنشان کرد: روش آبیاری تیپ در عمده کشت ها مانند گوجه فرنگی بکارگیری شده است.

شهبازی همچنین دو پروژه ایکاردا و سیمیت را در استان باعث افزایش عملکرد و حفظ اراضی کشاورزی برشمرد که در استان در حال اجرا هستند.

این مسئول تصریح کرد: در پروژه ایکاردا عملکرد اراضی دیم بعد از ۵ سال ۲۵ درصد افزایش عملکرد خواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در پروژه سیمیت نیز سعی شده با انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در اراضی اجرا شود.

شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه با اقدامات مناسبی که توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در این سازمان انجام شده، سازمان جهادکشاورزی در خیلی از اقدامات فرهنگی استان کرمانشاه همچون عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز، کمیته روستایی و عشایری و عتاب و عالیات دستگاه برتر استان کرمانشاه معرفی شده است.