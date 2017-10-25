فضای مجازی ظرفیت مطلوبی برای ارتقاء فرهنگ ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح امروز در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان یزد اظهار داشت: دستگاه های اجرایی مرتبط در امر ترافیک نظیر راهور، شهرداری و صدا و سیما در چند سال گذشته با برنامه ریزی و اجرایی نمودن طرح های مختلف با همکاری سایر نهادهای مسئول در این زمینه توانسته اند ضمن بهبود وضعیت ترافیکی در شهر یزد آمار مربوط به تصادفات و خسارت های ناشی از آن را کاهش دهند.

فرماندار یزد با انتقاد از جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی در موضوع ترافیک افزود: یکی از اهداف تشکیل جلسات برقراری تعامل بین بخشی میان ادارات و نهادهای مسئول در این زمینه است تا مجموعه اقدامات واحد برای رسیدن به یک هدف مشترک برنامه ریزی و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه موضوع فرهنگ از پیچدگی خاصی برخوردار بوده و بسیار گسترده و در توسعه و پیشرفت جامعه تأثیرگذار است خاطرنشان کرد: موضوع اخلاق و فرهنگ از مباحث مهمی است که در آیات و روایات دین مبین اسلام به آن سفارش شده و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان اضافه کرد: در بخشنامه و آئین نامه ها مقرر شده است تا تمامی پروژه های عمرانی پیوست فرهنگی داشته باشد.

فرماندار یزد نبود زیرساخت های مناسب را یکی از دلایل عدم استفاده مردم از وسائل نقلیه عمومی در شهر یزد دانست و تصریح کرد: تا کنون تمهیدات لازم و خوبی را برای استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی را فراهم نشده و انتظار داریم تا مردم از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده ننمایند.

وی با اشاره به اینکه شهر یزد به عنوان شهر دوچرخه از دیرباز تاکنون مطرح بوده است ابراز داشت: باید در معابر اصلی شهر مسیرهای ویژه برای عبور دوچرخه سواران طراحی شود.

سالاری به موضوع جهانی شدن شهر یزد نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از امروز هر برنامه های که برای توسعه شهر در نظر گرفته می شود باید به برند جهانی بودن تدوین شود چرا که در آینده ای نزدیک شاهد حضور بی شمار گردشگران خارجی هستیم که در واقع می توانند سفیران خوبی برای فرهنگ ایران اسلامی در کشورهای خود باشند.