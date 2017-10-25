آمادگی کامل انتظامی ایلام برای تأمین امنیت مراسم اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در اولین نشست هماهنگی واحدهای عملیاتی انتظامی شهرستان ایلام ویژه اربعین حسینی (ع) گفت: به منظور تأمین وحفظ نظم وامنیت مراسمات اربعین حسینی در داخل شهرستان و نیز تسهیل در حرکت ، واحدهای عملیاتی ستاد انتظامی شهرستان آمادگی کامل تأمین و حفظ امنیت این مراسم را دارند.

در این نشست فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با برشمردن اهمیت حرکت ملی اربعین حسینی(ع) تأکید کرد: تمامی دشمنان اسلام درصددند تا با استفاده از هر امکاناتی این حرکت عظیم را خدشه دارکنند پس فرماندهان واحدهای عملیاتی بایستی هوشیارانه به این مهم توجه داشته ونیروهای تحت امر خودرا در این رابطه ایمن وتوجیه کنند.

وی با اشاره به هم جواری شهرستان ایلام با کشور عراق واز طرفی حضور گروهکهای تکفیری واسلام هراس در عراق هشدار داد: پلیس بایستی با استفاده از تمامی توان رزمی و تجهیزات مدرن خود بصورت شبانه روزی ولحظه به لحظه همه ی ورودیها وخروجی های شهرستان را رصد کرده و هرگونه تهدید ضریب امنیتی را از بین ببرد.

سرهنگ فتاحی گفت : در این نشست برای استقرار تیم ها ی عملیاتی وگشتها و پاس های پیاده ومستقر برنامه ریزی لازم بعمل آمده و همه ی فرماندهان واحدهای دخیل در مراسم اربعین حسینی(ع) توجیه شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار و آمادگی کامل آماده ی تأمین و حفظ نظم وامنیت مراسمات اربعین حسینی و همچنین حرکت ملی زائران عتبات عالیات را داشته و آرامش و آسودگی همه ی اقشار مردم را تضمین می کند.