پنجمین کنفرانس سفرهای مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنفرانس بین‌المللی سفرهای مقدس با موضوع «زیارت و فراتر از آن»، با حمایت شماری از مراکز دانشگاهی، در شهر برلین آلمان برگزار می‌گردد. علاقه‌مندان به شرکت در این کنفرانس، می‌باید چکیده سخنرانی خود را حداکثر تا ۲۸ فوریه سال آتی میلادی، به این کنفرانس ارسال نمایند.

آخرین تحقیقات نشان می دهد که سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون نفربه زیارتهای مرسوم درعربستان سعودی, هند, ژاپن, و دیگر نقاط جهان مبادرت می کنند, و این تعداد بطور پیوسته در حال افزایش است. زیارت یکی از باستانی ترین رفتارهای بشری است که با انواع مختلفی از سنت های مذهبی و معنوی ,اعتقادات و مکان های جغرافیایی مقدس پیوند دارد.

زیارت به عنوان یک پدیده جهانی , تعامل بینا بینی در میان مردمان گوناگون از فرهنگ های بی شمار، مشاغل، با سبک های زندگی مختلف را تسهیل می کنند.

در پنجمین کنفرانس جهانی زیارت , بسیاری از ابعاد شخصی, بین فردی, بین فرهنگی و بین المللی این اتفاقات پرمعنا و عمیق بررسی خواهد شد. این بررسی تفاوتها و شباهت های اعمال در اسلام، هندوئیسم، بودیسم، مسیحیت، یهودیت، تائویسم و سنت های دیگر، و نیز "زیارت عرفی" را در بر می گیرد.

تأثیر اینترنت و جهانی شدن, زیارت به مثابه اعتراض, زیارت و ابرقراری صلح, بین دیگران, همچنین مفاهیم زیارت درونی و سفر خودیابی (معرفت النفس) ,همه مباحث مورد اهتمام این کنفرانس هستند.

