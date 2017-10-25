۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی است و ما وقتی قدرتمند می‌شویم که در تمام زمینه‌ها متکی به خود باشیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علماء امروز چهارشنبه در نشست سالیانه مسئولین حوزه های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه که در جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: کشور ما کشور زرخیز ای است و منابع خدادادی و طبیعی فراوانی دارد و اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم در هیچ زمینه‌ای خصوصاً تامین محصولات کشاورزی و دامپروری نیاز به هیچگونه وارداتی نداریم.

آیت‌الله علماء تأکید کرد: نفت و اقتصاد نفتی همواره دستخوش بازیهای سیاسی است و نمی توان به آن اطمینان کرد و باید تلاش شود که اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد غیر نفتی و استفاده از سایر منابع و امکانات موجود در کشور برد.

وی ادامه داد: هر استان و منطقه ای استعدادها و زمینه های مختص به خود را دارد و باید از این امکانات برای پیشرفت و آبادانی آن منطقه استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به فرموده رهبری امروز ایران اسلامی در منطقه ام القری است و چشم همه کشورهای منطقه به کشور ما است پس باید تلاش همه ما در خور این جایگاه و اقتدار باشد.

