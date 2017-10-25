شناسایی ۲۳ دانش آموز اوتیسم در خراسان جنوبی/شرایط آموزش فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر محمدی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: متاسفانه ۳۲ درصد دانش آموزان استان به نوعی دارای نیازهای ویژه هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷ گروه از دانش آموزان استان در حوزه آموزش و پرورش دارای نیاز ویژه هستند، افزود: از مجموع گروه های نیازمند ویژه تا کنون هفت گروه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی قرار گرفته اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اوتیسم به معنای اختلال رشدی در کودکان است، گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به واسطه تنگناهای سیستم آموزشی اقدامات مداخله ای برای دانش آموزان اوتیسم را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳ دانش آموز اوتیسم در استان شناسایی شده اند، عنوان کرد: سال گذشته طی فراخوانی که انجام داده ایم حدود ۳۱ دانش آموز مشکوک به اوتیسم شناسایی و در نهایت ۱۱ دانش آموز در سطح یک و دو مبتلای به اوتیسم شناسایی شده است.

محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۳۷۰ دانش آموز در مدارس مستقل استثنایی تحصیل می کنند، بیان کرد: امروز بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز نیز در نظام آموزشی تحت روش تلفیقی و در مدارس عادی تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه هزینه توان بخشی دانش آموزان استثنایی و مبتلای به اوتیسم برای خانواده های دغدغه بسیار بزرگی است، اظهار داشت: هزینه های آموزش این دانش آموزان جزء ضرورت های آموزشی آنان است و لذا باید شرایط را برای آموزش تمامی دانش آموزان فراهم کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توان بخشی نیاز به تجهیزات تخصصی در اتاق تاریک، موسیقی درمانی و گفتار درمانی دارد، افزود: امروزه با توجه به پیشرفت جوامع صنعتی نمی توان نبود ادعای نارسایی در فرزندان را کرد.

وی ادامه داد: روان پزشک اطفال در استان وجود ندارد و لذا شناسایی و تشخصی بیماری اوتیسم نیز بسیار مشکل است.