به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علیجان صادق پور برنامه ایمنی آب را از جمله مهمترین اقدامات برای تضمین کیفیت آب شرب دانست و اظهار داشت: در این راستا طی ۶ ماه نخست سال جاری ۳۸ هزار نمونه پایش کیفی تأسیسات آبرسانی توسط دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای قم انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش سه برابری داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از برنامهریزی جهت پایش تمام آیتمهای آزمونهای فیزیکی با استفاده از تجهیزات سنجش لحظهای کیفی خبر داد و گفت: در این خصوص نیز با افزایش ۳۹ درصدی پایش تجهیزات آنلاین، برنامه ایمنی آب را دنبال میکنیم.
ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در آزمایشگاه آبفای قم
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب قم نیز با اشاره به نظارت بر شستشوی شبکه و مخازن و همچنین کلر شویی و شوکهای کیفی تصفیهخانه آب ابراز داشت: در ش۶ ماه نخست سال جاری شستشوی ۶۴۵ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه آبرسانی و ۵۵ هزار مترمکعب مخزن انجام شد.
وی با اشاره به تأمین ۸۹ تن مواد گندزدا و ۱۱۱ تن مواد منعقده کننده و تست سیلندرهای یک تنی گاز کلر طی این مدت خاطرنشان کرد: بهروزرسانی نقشه کیفی GIS برای منابع زیرزمینی و تهیه بانک اطلاعاتی برای منابع تأمین آب به منظور همکاری در اجرای برنامه مدیریت کیفیت منابع آب استان را از دیگر اقدامات انجام شده توسط دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب قم برشمرد.
رضا انصاری طادی نظارت کیفی بر بهرهبرداری تصفیهخانههای آب و فاضلاب، تمدید گواهینامه سلامت محیط کار از طریق اندازهگیری و ارزشیابی عوامل زیانآور محیط کار، پایش آب فضای سبز سطح شهر در راستای جداسازی شبکه آب فضای سبز از شبکه شهری و بررسی شناسایی باکتریهای شاخص با دستگاه PCR در راستای شناسایی سریع آلودگی احتمالی را از دیگر اقدامات انجام شده طی شش ماه نخست سال جاری در راستای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب برشمرد.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه آب و فاضلاب قم دارای گواهینامههای ایزو OHSAS، معتمد محیطزیست و کفایت تخصصی انجام آزمون میکربی و شیمیایی است، اظهار داشت: ارزیابی اولیه جهت اخذ گواهینامه نامه ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه مرجع نیز انجام گرفته است.
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب قم همچنین از ثبت اختراع «پلی آلومینیوم کلراید» در آزمایشگاه آب قم توسط کارشناس آزمایشگاه شیمی آبفا خبر داد و یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار و ۵۶۰ نفر ساعت خدمات آموزشی و مشاورهای و آزمایشگاهی به دانشپژوهان در غالب تفاهمنامه با دانشگاهها ارائه شده است.
