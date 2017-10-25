به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های حمل و نقل ریلی ۲۲۱ هزار صندلی برای جابجایی زائران پیش بینی شده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت صندلی ها برای اربعین امسال، افزود: حوزه مسافرت های ریلی از فردا(پنج شنبه) به صورت رسمی فعالیت خود را برای اربعین آغاز می کند.

پیش بینی ۷۰ قطار ادامه دار برای اربعین حسینی

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن به استقرار یک دستگاه ریل باس در ایستگاه خرمشهر، گفت: این دستگاه به صورت ۲۴ ساعته برای رفت و برگشت به صورت شبانه روزی زائران را از ایستگاه خرمشهر به ایستگاه مرزی شلمچه خدمات رسانی کنند.

وی با بیان اینکه برای همه زائرانی که از خرمشهر به شلمچه اعزام می شوند قطار ۲۴ ساعته پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی های انجام شده در طول ۲۰ روز ۴۷۱ سیر انجام شود.

کاظمی منش با اشاره به تعیین ۷۰ قطار ادامه دار از مقصد اندیشمک و اهواز به ایستگاه شلمچه، تصریح کرد: ۴۰ هزار صندلی در قالب این ۷۰ قطار ادامه دار درنظر گرفته شده است.

وی به پیش بینی ۴۵ رام قطار فوق العاده نیز برای این ایام اشاره کرد و یادآورشد: ظرفیت این قطار ها ۳۲ هزار نفر بوده که عمدتا از تهران و مشهد به صورت فوق العاده و ویژه زائران را به ایستگاه مرزی شلمچه انتقال می دهد.

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن با اشاره به قطار قم - کربلا، اظهار کرد: برای اربعین امسال یک قطار ترکیبی قم - کربلا پیش بینی شده که دراین قطار زائران از قم تا ایستگاه مرزی شلمچه رفته و از شلمچه مسافت ۳۲ کیلومتری را با اتوبوس های پیش بینی شده طی کرده و بعد از بصره می توانند با قطار چارتری که به همین منظور درنظر گرفته شده به کربلا اعزام می شوند.

ضرورت تهیه بلیت از مراکز معتبر فروش بلیت قطار

وی قیمت بلیت این قطار را ۱۹۰هزار تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ شامل قطار قم تا شلمچه به همراه شام و صبحانه، اتوبوس شلمچه تا بصره و هزینه قطار از بصره تا کربلا به علاوه بیمه مسافر و بیمه تروریستی است.

کاظمی منش همچنین با اشاره به قطار شمال غربی به عتبات نیز افزود: برای اجرای این قطار نیازمند یک کارگزار هستیم زیرا راه آهن وارد کارهای اجرایی نشده و تصدی گری انجام نمی دهد و یک سازمان رگلاتور و سیاست گذار محسوب می شود.

وی ادامه داد: امسال یک متقاضی برای راه اندازی این قطار از قم بود که راه آهن نیز برنامه ریزی های لازم را انجام داد و هشتم آبان ماه نخستین قطار از این مسیر حرکت می کند.

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن خاطرنشان کرد: پیش فروش بلیت قطار تهران- خرمشهر - اهواز - اندیمشک از یک ماه گذشته صورت گرفته و ظرفیت فوق العاده نیز برای این مسیر در نظر گرفته شده و خوشبختانه با نظارت های انجام شده گزارشات منفی درباره فروش بلیت تاکنون مشاهده نشده است.

وی در ادامه با تأکید بر تهیه بلیت توسط زائران از مراکز معتبر، تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ مرکز مجاز تهیه بلیت قطار برای اربعین تعیین شده که زائران می توانند از این مراکز بلیت خود را تهیه کنند.