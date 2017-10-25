کتاب راهنمای انسان در مسیر رشد و تعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی اظهار کرد: کتاب وسیله و ابزاری برای جهل زدایی و بصیرت افزایی است.

حجت‌الاسلام یعقوبی بابیان اینکه دو گوهر فضل علمی و فضیلت عملی ضرورت جامعه دینی است، افزود: در عصر امروز جهل و جهالت دو دشمن بزرگ آدمی است که باید با آن مقابله کنیم.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) عنوان کرد: مسیر زندگی همانند سفر بزرگی است که برای به‌سلامت عبور کردن و رسیدن به رشد و کمال باید یک رفیق راه انتخاب کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی کتاب را بهترین راهنما و رفیق برای انسان دانست و تصریح کرد: کتاب ما را با جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، آداب‌ورسوم‌های مختلف دنیا آشنا می‌کند.

امام‌جمعه بجنورد تأکید کرد: کتاب باید در سبد کالای خانواده‌ها نقش اساسی داشته باشد.

حجت‌الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه کتاب طعامِ فکر است، گفت: برای طعام روح و جانمان نیز علاوه بر طعام جسم باید تلاش کنیم.

وی از نمایشگاه کتاب به‌عنوان یک پدیده فرهنگی یاد و ابراز امیدواری کرد: با برگزاری چنین برنامه‌هایی شاهد تحول فرهنگی در خراسان شمالی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی تا هشتم آبان ماه جاری در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) بجنورد برپا است.