عزم جدی برای حل مشکلات کردستان در بین مدیران وجود ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: شرایط استان ایجاب می کند که از آمارهای ارائه شده در این کارگروه زیاد خرسند نباشیم و هنوز هم احساس می کنم عزم جزم برای حل مشکل استان در مدیران ایجاد نشده است.

وی عنوان کرد: بعد از انتصاب خود به عنوان استاندار کردستان تاکنون در چند جلسه ای که تشکیل داده ایم به این باور رسیدم که حل مشکلات عمده استان در زمینه تولید و اشتغال به شعار تبدیل شده است.

وی اظهارداشت: اگر تا دوماه دیگر نتوانیم حرکتی در راستای بهبود شرایط استان ایجاد کنیم همین روال شعاردادن برای حل مشکلات استان استمرار پیدا می کند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه درصد معوقات بانکی استان ما نسبت به کشور زیاد بالا نیست، بیان کرد: قبول داریم بانک ها حافظ منابع بانکی خود باید باشند ولی راهکارهایی هم از طریق پرداخت تسهیلات بانکی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی در کشور اندیشیده شده که باید مدیران بانک ها ما هم دراین راستا تلاش کنند.

مرادنیا با اشاره به اینکه این کارگروه و تسهیلاتی بانکی که پس از ثبت نام واحدها از طریق سامانه بهین یاب پرداخت می شود، هیچ امتیازی برای واحدهای تولیدی و کشاورزی ما ندارد، اضافه کرد: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۱۸ درصد برای واحدهای صنعتی و کشاورزری ما بسیار بالا است.

وی ادامه داد: معتقدم با نهایت سختگیری کارها دارد پیش می رود که باید همه با هم به واحدهای تولیدی کمک و از آنها حمایت کنیم و امید به جهش و بهبود شرایط استان داشته باشیم.

وی بیان کرد: همه مسئول و مدیون مردم هستیم اگر فکری برای جهش توسعه و بهبود وضعیت کنونی استان نکنیم.

استاندار کردستان با طرح این سوال که چرا کردستان باید همیشه در ردیف استان های آخر کشور باشد، گفت: باید مقصر این شرایط شناخته و مشکلات استان هم شناسایی شود و قطعا هدف گذاری ما حفظ وضعیت موجود نیست بلکه ما به دنبال ایجاد جهش وتوسعه دراستان هستیم.