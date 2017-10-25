به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در جلسه هماهنگی ستاد مردمی اربعین حسینی وزارت اقتصاد، در خصوص اقدامات و پیشبینی های دستگاههای تابعه در حوزه های گمرکی، بانکی، بیمهای، نیروی انسانی و پذیرایی از زائرین مراسم اربعین شهادت امام حسین (ع)، بحث و هماهنگی های لازم صورت گرفت.
در این جلسه ضمن ابراز رضایت از نحوه خدمات رسانی به زائرین در سالهای گذشته توسط «پایگاه خدمت به زائران وزارت امور اقتصادی و دارایی» مستقر در استان های خوزستان و ایلام، مقرر شد اقداماتی نظیر افزایش خودپردازهای بانکها، استقرار نمایندگان بیمهها برای صدور و ارائه خدمات بیمهای به زائرین و افزایش دستگاههای ایکس ری در اولویت کار این ستاد قرار گیرد.
بر اساس گزارش نمایندگان استانهای ایلام و خوزستان، هماهنگی های لازم برای اسکان و پذیرایی زائرین در شهرهای مرزی این استان ها صورت گرفته و آمادگی لازم جهت خدمات رسانی به زائرین مراسم اربعین شهادت امام حسین (ع) وجود دارد.
در حوزه بیمه نیز قراردادهایی با بیمارستانهای شهرهای مرزی، مراکز درمانی در طول مسیر و نیز بیمارستان های کربلا صورت گرفت. همچنین برای اولین بار پرداخت خسارت و ارائه خدمات و بیمه خودروهای زائرین در داخل سرزمین عراق و نیز پرداخت خسارت در حوزههای درمان و خودرو در همان زمان و در محل توسط شرکت بیمه ایران صورت میگیرد.
در کمیته روابط عمومی ستاد مردمی اربعین حسینی وزارت اقتصاد نیز اقداماتی در خصوص نصب اطلاعیههای کمکهای مردمی در ستاد وزارتخانه و بانکها، بیمه ها و سازمانهای تابعه، هماهنگی جهت مستندسازی فعالیتهای انجام شده در طول مدت فعالیت این ستاد و تجمیع اطلاعات و نحوه خدمات رسانی بانکها، بیمه ها و سازمانهای تابعه توسط این کمیته انجام شده است.
