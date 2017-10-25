ظرفیت حوزه های علمیه افزایش پیدا کند/ وجود ۶۰ هزار مسجد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی ملکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال مهر در خصوص برگزاری گفتمان های دینی در مدارس، گفت: برگزاری گفتمان های دینی در مدارس روند مطلوبی دارد و روحانیون در تقویت فرهنگ اسلامی و تغییر نگرش ها و رفتار ها فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه تعداد روحانیون موجود در مدارس پاسخگوی نیاز است، اظهار کرد: در حال حاضر روحانیون در سطح سه هزار و ۶۰۰ مدرسه فعال هستند و بالغ بر ۲۰ هزار مبلغ در طول سال برای برنامه های مناسبتی و مقطعی اعزام می شوند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۶ هزار مدرسه در سطح کشور وجود دارد، گفت: باید برای توسعه حضور روحانیون در سطح همه مدارس کشور برنامه ریزی شود و در این میان باید به ظرفیت محدود حوزه های علیمه نیز توجه شود.

ملکی با بیان اینکه ظرفیت حوزه های علمیه محدود است، افزود: با این وجود مدارس در اولویت برنامه های حوزه های علمیه هستند ولی باید این نهادپاسخگوی نیازهای دستگاهها و ارگان های نظامی و اقشار مختلف جامعه هم باشند.

وی با اشاره به وجود ۶۰ هزار مسجد در کشور، گفت: باید مساجد در اولویت نخست فعالیت های روحانیون باشند تا بتوانند ارزشهای اسلامی را تقویت و ترویج دهند.

ملکی تصریح کرد: با اهتمام بیش از پیش مسئولین ظرفیت حوزه های علمیه باید افزایش پیدا کند تا بخشی از نیازها را پاسخگو باشیم.