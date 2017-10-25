ترسیمی تازه از دنیای اشراق در نمایشگاه «هورخش»

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه انفرادی محسن کرمی با عنوان «هورخش» ۵ آبان در گالری مژده افتتاح می شود.
کرمی درباره نام این نمایشگاه گفت: هورخش نام یکی از نیایشهای شیخ اشراق، شهابالدین سهروردی است که البته مربوط به پیش از اسلام و از مظاهر بارز حکمت خسروانی در ایران باستان است. در این دیدگاه پیشوند «هو» به معنای نیک و مقدس است که در کنار پسوند رخش به معنی درخشان قرار میگیرد و مجموعا به خورشید کنایه دارد اما مقصود از نور، خداوند بزرگ است.
کرمی ادامه داد: از آنجایی که بنیان شکلگیری آثار این نمایشگاه بر اولویت کشف و شهود و دریافت حضوری و نه اکتسابی است، من از واژه «هورخش» استفاده کردم زیرا این مساله از ویژگیهای جدانشدنی حکمت و هنر ایرانی است.
این هنرمند با اعلام اینکه خلق این مجموعه ۲ سال طول کشیده است درباره معنای درونی آثار نمایشگاه اظهار کرد: مجموعه حاضر حاصل پژوهش و کنجکاویهایی است که در مطالعه منابع خطی و تاریخ الفبا، طی ۲ سال داشتهام. نیمی از کارها، تجربهای بدون رنگ است که با استفاده از ارزشها و توانهای سیاه و سپید حروف شکل گرفته است.
کرمی گرایش به کیهان شناسی با استفاده از ابعاد هندسی را از ویژگیهای این نمایشگاه خواند و ادامه داد: در آثار این نمایشگاه تلاش کردم تا با توجه به جهانبینی اشراقی و شهودی ایرانی که در تاریخ فلسفه روزگار اسلامی هم نشانهایش را شاهد هستیم، ابعاد وجودی و هندسه را در کارها استفاده کنم تا در آثار گرایش به کیهانشناسی جاویدان خرد و مکتب سنتگرایان دیده شود.
وی درباره نحوه اجرای این آثار بیان کرد: تکنیک این نمایشگاه با تنوع مواد در نقاشی، کتابآرایی و خوشنویسی شکل گرفته است به همین دلیل متریال اصلی آن را ذغال، مرکب، اکرلیک، رنگ و روغن و ترکیب مواد تشکیل میدهد.
کرمی در سال ۱۳۸۳ مدرک ممتاز را از انجمن خوشنویسان ایران دریافت و هم زمان مدرک کارشناسی ارشد گرافیک اخذ کرده است. او هفت سال است در دانشگاهها و مراکز آموزشی آزاد تدریس میکند.
نمایشگاه نقاشی خط- طراحی«هورخش» تا ۱۵ آبان ماه همه روزه به جز شنبهها از ساعت ۱۲ الی ۲۰ در گالری مژده واقع در سعادت آباد، علامه شمالی، هجدهم شرقی، پلاک ۲۷ برپاست.
