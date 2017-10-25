کشف محموله میلیاردی پوشاک قاچاق در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان روانسر در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالای و ارز، یک دستگاه وانت نیسان حامل پوشاک قاچاق را توقیف و پس از بازرسی آن مقدار تقریبی یک میلیارد ریال پوشاک قاچاق کشف کردند.

وی با بیان اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر شده است، گفت: متهم دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و کالای قاچاق کشف شده به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحویل داده شد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: این محموله قاچاق از نقاط مرزی بارگیری و قصد انتقال به استان های مرکزی کشور را داشت که در دام پلیس گرفتار شد.

سردار امان اللهی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و ارز به صورت ویژه همواره در دستور کار انتظامی استان کرمانشاه قرار دارد.