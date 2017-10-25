  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

۱۳ محل فروش و استعمال مواد مخدر در خراسان رضوی پاک سازی شد

۱۳ محل فروش و استعمال مواد مخدر در خراسان رضوی پاک سازی شد

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از پاک سازی ۱۳ محل فروش و استعمال مواد مخدر در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در اقدامی غافلگیرانه و به طور هماهنگ ۱۳ لانه سیاه خرده فروشی و استعمال مواد افیونی در خراسان رضوی را با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: با دستگیری ۱۱۰خرده فروش و معتاد متجاهر ۴۲ کیلو و ۹۷۳ گرم انواع مواد مخدر که در بسته های کو چک پلاستیکی پیچ شده بود کشف و دو  خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تشکر از همکاری شهروندان خراسان رضوی در ارایه گزارش های به موقع مردمی به پلیس گفت: پیگیری قانونی در رابطه با این گزارش ها به عمل می آید اما امنیت محصولی اجتماعی است که برای تولید باید پیش بینی و پیشگیری های درست و علمی نیز با ایفای نقش مردم، نهادهای مختلف اجتماعی و سازمان ها و دستگا های دیگر داشته باشیم و امیدواریم در زمینه مقابله با پدیده قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر گام های موثر و محکمی برداریم.

کد مطلب 4124663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها