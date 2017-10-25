کمک ۳۰۰میلیونی مردم ری به عتبات عالیات طی ۶ ماه اول سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین همایش ستاد بازسازی عتبات شهرستان ری که با حضور هدایت الله جمالی پور، فرماندار ری در محل آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: حضور بیش از ۶۰۰۰ امام زاده به واسطه حضور امام رضا(ع) در ایران است.

وی افزود: امام زاده ها پایگاه های اهل بیت عصمت و طهارت در اقصی نقاط کشور است، امام زاده ها، نعمات بزرگی برای این کشور هستند، ما با وجود این پایگاه ها نباید نگران باشیم، از امام زاده ها عاقبت به خیری و توفیق زیارت را بخواهیم.

امام جمعه ری معامله با سیدالشهدا(ع) را سراسر سود دانست و افزود: در ۶ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کمک مردمی برای بازسازی عتبات عالیات از مردم ری جمع آوری شده است و ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا پایان سال جمع آوری خواهد شد، کسی که امکان مالی دارد کمک و کسی که این امکان را ندارد تبلیغ کند.

وی سپس برگزاری همایش پیاده روی اربعین در شرایط فعلی را معجزه دانست و گفت: این همه جمعیت در طول تاریخ شیعه بی نظیر و حاصل عنایت خود امام حسین(ع) است.