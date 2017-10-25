به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر بیجاری ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دانش آموز عشایری در استان مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان عشایر خیز در کشور از لحاظ تعداد دانش آموز است، افزود: خشکسالی و تراکم کم جمعیتی مشکلاتی زیادی را برای دانش آموزان عشایری و خانواده های آن ها به وجود آورده که نیاز مند توجه بیشتری است.

معاون عشایری آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته در خصوص هوشمند سازی مدارس عشایری مصوبه ای صورت گرفت اما متاسفانه اعتباری تخصیص نیافت، گفت: امیدواریم این موضوع مهم امسال نیز در دستور کار مسئولان و شورا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۲۰ میلیون تومان کمک خیرین در بخش دانش آموزان عشایری را داشته ایم، عنوان کرد: ۶۱۱ دانش آموز عشایری نیاز به سرویس ایاب و ذهاب جهت آموزش در آموزشگاه ها دارند.

بیجاری ادامه داد: دانش آموزان نیازمند سرویس ایاب و ذهاب در ۱۳۶ روستا و ۴۷ آموزشگاه تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰۱ دانش آموز به صورت روزانه تحصیل که ایاب و ذهاب آن ها نیاز به ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد، اظهار داشت: ۳۱۰ دانش آموز نیز در مدارس شبانه روزی تحصیل و به ۷۹ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب سالانه نیاز دارند.

معاون عشایری آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان کوچ رو نیز نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار سالانه دارد.

سید محمد حسینی، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در طول سال تحصیلی جدی برنامه های بسیار متعددی به مناسبت های مختلف در مدارس اجرا می شود.

وی با بیان اینکه نواختن زنگ به مناسبت های مختلف در مدارس از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش است، افزود: نواخت زنگ تنها در آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۳ آبان به مناسبت روز دانش آموز و استکبار ستیزی و ۱۲ بهمن به مناسبت انقلاب اسلامی نواخته می شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه سازمان های زیادی جهت تبلیغ و ترویج درخواست نواختن زنگ در مدارس را دارند که این موضوع غیر قانونی و کیفیت مدارس را تحت الشعاع قرار می دهد.