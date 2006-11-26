برنامه هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد/ تعویق دیدارهای هفته بیستم لیگ فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال روز جمعه دهم آذر ماه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری خواهد شد. برنامه و محل برگزاری این رقابتها به شرح زیر می باشد:

جمعه - 10/9/85

تام ایران خودرو - فجر قائم گلوگاه (سالن ورزشگاه کرمان خودرو تهران)

سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - ارم کیش قم (سالن ورزشگاه شهرداری تبریز)

راه آهن تهران - علم و ادب مشهد (سالن ورزشگاه صها تهران)

استقلال تهران - دانشگاه آزاد اسلامی (سالن ورزشگاه طالقانی تهران)

راه ساری - هیئت فوتبال گیلان (سالن ورزشگاه سید رسول حسینی ساری)

شهید منصور ی قرچک - صدرا شیراز (سالن ورزشگاه هفتم تیر قرچک ورامین)

شن سا ساوه - پست اصفهان (سالن ورزشگاه فجر ساوه)

تمامی دیدارهای هفته هجدهم راس ساعت 16 آغاز می شود.

* دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتسال به تعویق افتاد

طبق اعلام فدراسیون فوتبال، مسابقات لیگ برتر فوتسال در هفته بیستم با تاخیر برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شورای شهر درتاریخ بیست وچهارم آذرماه و تداخل آن با دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتسال، مسابقات این هفته با تاخیری قریب به دو ماه، ساعت 16 روز جمعه 20/11/85 برگزار می شود.