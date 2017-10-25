تیلرسون: تحریمها مردم ایران را هدف قرار نداده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد تحریم های اقتصادی علیه ایران متوجه دولت این کشور بوده و مردم را هدف قرار نداده است.

روزنامه تایمز هند با انتشار این خبر از دیدار وزیر خارجه آمریکا با همتای هندی خود خبر داد و نوشت که تیلرسون روابط دو کشور را راهبردی خوانده و از ادامه همکاری های واشنگتن-دهلی در مبارزه با تروریسم خبر داده است.

به ادعای وزیر خارجه آمریکا، این کشور با تشدید تحریم های علیه ایران، به دنبال اعمال فشار بیشتر برای توقف اقدامات به زعم وی بی ثبات کننده تهران در منطقه است.

قرار است کنگره آمریکا امروز چهارشنبه چهار لایحه ای را به رأی بگذارد که هدف اصلی آنها، اِعمال فشار بیشتر بر تهران و حزب الله لبنان است.

این لوایح در حالی به رأی گذاشته می شوند که چند هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدیدی را برای مقابله با ایران تدوین کرد و تصمیم خود را برای عدم تأیید پایبندی تهران به توافق هسته ای (برجام) اعلام نمود.