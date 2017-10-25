به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ بیست و یکم مهرماه ساعت ۱۵، وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در خیابان خلیج فارس به کلانتری ۱۷۹ اعلام شد.

با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که سه نفر مسلح به اسلحه کمری اقدام به سرقت از یک شرکت خصوصی کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مسلحانه و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: حدوداً ساعت ۱۲:۰۰ در تاریخ بیست و یکم مهرماه سه نفر وارد دفتر شده و در مورد خرید برنج صحبت کردند. بعد به بهانه خوردن نهار از دفتر خارج شده و مجدداً در ساعت ۱۴:۳۰ به دفتر مراجعه کردند. به محض ورود به داخل دفتر، دو نفر از آنها اقدام به کشیدن اسلحه کمری کرده و نفر سوم نیز یک افشانه در اختیار داشت. آنها پس از بستن دست و پای بنده، اقدام به سرقت ۳۰ میلیون تومان وجه نقد و کیف شخصی‌ام کرده و از داخل شرکت خارج شدند.

در ادامه تحقیقات از مالباخته، کارآگاهان اداره یکم با مراجعه به محل سرقت و انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که با وجود صحت خبر سرقت مسلحانه، مالباخته تمامی واقعیات ماجرا را به آنها نگفته است. لذا بار دیگر تحقیقات از وی انجام شد و او این بار عنوان داشت که به صورت غیرقانونی در زمینه فروش دستگاه‌های معدن‌یاب فعالیت داشته و سارقین مسلح نیز به عنوان خریدار دستگاه‌های معدن‌یاب به دفتر آنها مراجعه، در ادامه اقدام به سرقت چندین دستگاه معدن‌یاب به ارزش تقریبی هر دستگاه ۳۰ میلیون تومان کردند.

همزمان با رسیدگی به اولین پرونده سرقت مسلحانه، وقوع دو سرقت مسلحانه دیگر نیز به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد که در بررسی دقیق آنها مشخص شد که سارقین به شیوه‌ای مشابه، با شناسایی شرکت‌های محل خرید و فروش دستگاه‌های معدن‌یاب اقدام به سرقت دهها دستگاه از این شرکت‌ها کردند.

یکی از مالباختگان جدید در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: فرد ناشناسی جهت خرید چند دستگاه معدن‌یاب به دفتر مراجعه کرد. در مرحله اول یک روز قبل از سرقت، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بابت بیعانه خرید دستگاه پرداخت کرد. در مرحله دوم این شخص به همراه دو نفر دیگر جهت پرداخت مابقی پول و تحویل گرفتن چند دستگاه مجدداً به دفتر کار بنده مراجعه کرد، اما این بار پس از ورود به دفتر، ناگهان به روی بنده اسلحه کشیدند و دست و پای بنده را بسته و بیش از ۱۰ دستگاه را سرقت کرده و از محل متواری شدند.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت و انجام اقدامات ویژه پلیسی، کارآگاهان موفق به شناسایی دو برادر به نام‌های «صادق» متولد ۱۳۶۶ و «قباد» متولد ۱۳۵۵ در غرب کشور شدند.

با شناسایی دقیق تصویر متهمین از سوی شکات پرونده، کارآگاهان با اخذ نیابت قضایی به یکی از شهرستان‌های غرب کشور اعزام شده و در تاریخ شانزدهم مهرماه اقدام به دستگیری هر دو برادر کردند. در بازرسی از مخفیگاه این دو برادر نیز تعداد دو قبضه اسلحه کمری نیز کشف شد.

"صادق" و "قباد" ضمن اعتراف صریح به انجام سرقت مسلحانه از شرکت های محل خرید و فروش دستگاه های معدن یاب، یکی از دوستان خود را به عنوان عضو سوم گروه معرفی کردند که این شخص نیز در غرب کشور دستگیر، صراحتا به همدستی با دو برادر و مشارکت در سرقت های مسلحانه اعتراف کرد.

با انتقال متهمین به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، خریدار دستگاه های مسروقه نیز در تهران – محدوده میدان توحید شناسایی، دستگیر و در بازرسی از محل فعالیتش دهها دستگاه معدن یاب مسروقه کشف و به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سردار حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهمین در ادامه ی تحقیقات به یک فقره سرقت مسلحانه مشابه نیز در شهرستان کرج اعتراف داشتند که این سرقت نیز شناسایی و مالباخته آن جهت طرح شکایت به پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد؛ متهمین در حال حاضر با قرار بازداشت قانونی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشته و تحقیقات تکمیلی از آنها جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.