نیمی از مساجد کشور غیرفعال و نیمه فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ماهانه روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در ارومیه با اشاره به لزوم عدم موازی کاری در امور مساجد اظهارداشت: مسجد محوری بهترین راهکار توسعه فعالیت‌های قرآنی است و در این بین وجود حدود ۱۴ دستگاه، سازمان و تشکل به نوعی درگیر با مساجد بوده و هرکدام مدعی امور مساجد هستند.

وی ادامه داد: بزرگترین و گسترده‌ترین پایگاه تبلیغی و فرهنگی در سطح کشور مساجد بوده و با وجود این متاسفانه در حال حاضر تنها کمتر از ۵۰ درصد از این مراکز دینی به طور نسبی استفاده می‌شود.

حجت الاسلام رقیمی با بیان اینکه حدود نیمی از این مساجد به صورت نیمه ‌فعال و یاد غیرفعال هستند اضافه کرد: عدم ساماندهی مناسب منابع نیروی انسانی مساجد، تعدد مراکز دخیل در امر مسجد «نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی» بیش از ۱۰نهاد و سازمان دینی به صورت پراکنده و مختلف از هم و بدون هیچ هماهنگی در امور مسجد فعال از دیگر مشکلات اداره کرد مساجد کشور به شمار می رود.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر حذف موازی کاری در امور مساجد کشور تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با حذف موازی کارها در امور اداره کرد مساجد به یه انسجام کامل دست پیدا کرده و از این پایگاه های فرهنگی به نحو احسن استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام رقیمی با اشاره به اینکه انتظار تربیت صحیح انسان‌ها و جلوگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی از روحانیون بیشتر است، عنوان کرد: جایگاه روحانیت مطلوب و قابل ارزش است، تمام افتخار روحانیت این است دارای عزت هستند.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات کشور افزود: در ریشه‌کنی مشکلات و معضلات اجتماعی روحانیون بیشترین تاثیر را دارند و با توجه به نفوذ و جایگاه روحانیت می‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.

وی به طرح شورای فرهنگی، اجتماعی اقتصادی در روستا اشاره کرد و افزود: این طرح هنوز در مراحل ابتدایی و تصویب است این در حالی‌است که باید موازی‌کاری دستگاه‌های فرهنگی در سطح روستاها حل شود.

حجت‌الاسلام رقیمی با اشاره به اینکه در برخی از جاها خانه عالم ساخته شده است اما روحانی مستقر در آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که تمام مساجد دارای خانه‌های عالم باشند.

این نشست به‌ منظور بحث و بررسی در خصوص ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های ارسالی از دفتر مرکزی برای اجرای دقیق‌تر برنامه‌های نیمه دوم سال، همچنین ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری برگزار شد.