۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان:

زیارت اربعین مشت محکمی بر دهان داعش است

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان زیارت اربعین را از نشانه‌های شیعه برشمرد و افزود: امروز زیارت اربعین مشت محکمی بر دهان داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی حرکت عظیم اربعین را از برکات انقلاب اسلامی دانست و گفت: عزیزانی که در این سفر پر شکوه به سر می برند، یکی از نشانه های تشیع را به نمایش می گذارند.

وی افزود: زیارت سالار شهیدان از بزرگ ترین ثواب هاست؛ به ویژه در اربعین که بر آن سفارش اکید شده است که در گذشته یک مفهوم داشت و هم اکنون دارای ابعاد بیشتری است.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: امروز زیارت اربعین مشت محکمی بر دهان داعش است و به واقع شیعه نشان می دهد با آنچه علیه اهل بیت (ع) انجام می دهید، توجه مردم روز به روز بیشتر می شود.

وی اربعین را پاسخی عملی به داعش دانست و افزود: بُعد دیگرِ اربعین حسینی، قدرت نمایی در برابر استکبار جهانی و همه جریان های ناسالم است؛ چه کسی می تواند در دنیا جمعیتی را پیاده از نقطه ای به نقطه ای دیگر حرکت دهد و این نشان از عظمت مکتب اسلام، امت اسلامی و حکومت اسلامی و عزت و کرامت است.

آیت الله نعیم آبادی ابعاد تاثیرگذاری مذهبی پیاده روی اربعین را بیش از گذشته دانست که بر عظمت این کار می افزاید و ادامه داد: آفرین به کسانیکه با همت بلند در این میدان قدم گذاشتند و نیز کسانیکه مسئولیت خدمتگذاری بر این ملت را بر عهده دارند.

امام جمعه بندرعباس بیان داشت: صحنه هایی عجیب، ویژه همین سفر است؛ از جمله گذشت ها و ایثار مالی و جانی و ... که نمونه کاملی از حرکت به سمت خداست. این سفر عجیب است؛ زائران مهمان امام حسین (ع) هستند و باید حواس شان جمع باشد که بیشترین بهره را از این سفر ببرند و در حق گرفتاران دعا کنند و سقوط عناصر ناسالم را از خدا بخواهند.

آیت الله نعیم آبادی افزود: سالار شهیدان استکبار ستیز است و باید از او خواست جریان استکبار و سعودی ها در منطقه هرچه زودتر از صحنه خارج شوند تا جهان در آرامش باشد.

نظر شما

