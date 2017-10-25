به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی حرکت عظیم اربعین را از برکات انقلاب اسلامی دانست و گفت: عزیزانی که در این سفر پر شکوه به سر می برند، یکی از نشانه های تشیع را به نمایش می گذارند.

وی افزود: زیارت سالار شهیدان از بزرگ ترین ثواب هاست؛ به ویژه در اربعین که بر آن سفارش اکید شده است که در گذشته یک مفهوم داشت و هم اکنون دارای ابعاد بیشتری است.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: امروز زیارت اربعین مشت محکمی بر دهان داعش است و به واقع شیعه نشان می دهد با آنچه علیه اهل بیت (ع) انجام می دهید، توجه مردم روز به روز بیشتر می شود.

وی اربعین را پاسخی عملی به داعش دانست و افزود: بُعد دیگرِ اربعین حسینی، قدرت نمایی در برابر استکبار جهانی و همه جریان های ناسالم است؛ چه کسی می تواند در دنیا جمعیتی را پیاده از نقطه ای به نقطه ای دیگر حرکت دهد و این نشان از عظمت مکتب اسلام، امت اسلامی و حکومت اسلامی و عزت و کرامت است.

آیت الله نعیم آبادی ابعاد تاثیرگذاری مذهبی پیاده روی اربعین را بیش از گذشته دانست که بر عظمت این کار می افزاید و ادامه داد: آفرین به کسانیکه با همت بلند در این میدان قدم گذاشتند و نیز کسانیکه مسئولیت خدمتگذاری بر این ملت را بر عهده دارند.

امام جمعه بندرعباس بیان داشت: صحنه هایی عجیب، ویژه همین سفر است؛ از جمله گذشت ها و ایثار مالی و جانی و ... که نمونه کاملی از حرکت به سمت خداست. این سفر عجیب است؛ زائران مهمان امام حسین (ع) هستند و باید حواس شان جمع باشد که بیشترین بهره را از این سفر ببرند و در حق گرفتاران دعا کنند و سقوط عناصر ناسالم را از خدا بخواهند.

آیت الله نعیم آبادی افزود: سالار شهیدان استکبار ستیز است و باید از او خواست جریان استکبار و سعودی ها در منطقه هرچه زودتر از صحنه خارج شوند تا جهان در آرامش باشد.