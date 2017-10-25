«حیدر العبادی» با «رجب طیب اردوغان» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور که برای دیدار با مقامات ترکیه ای به به آنکارا سفر کرده است با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد.

این در حالی است که پیشتر «جاسم محمد جعفر» نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرده بود که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به زودی به سوریه سفر خواهد کرد.

وی تأکید کرد که این دیدار با اطلاع طرف آمریکایی صورت خواهد گرفت که اعتراضی نسبت به آن نداشته و قرار است نخست وزیر عراق در این سفر دیدگاه بغداد نسبت به خاورمیانه را با مسئولان سوری در میان بگذارد.