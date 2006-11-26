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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۸

همسر وزیر خارجه مالزی با مشاور وزیر خارجه کشورمان در امور زنان دیدار کرد

داتین سریه شریفه آرزیا همسر وزیر امور خارجه مالزی با دکتر نظری مشاور وزیر امور خارجه در امور زنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری "مهر"، همسر وزیر امور خارجه مالزی که با سید حمید البار برای شرکت در ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به تهران سفر کرده بود، در ملاقات با نظری مشاور وزیر امور خارجه پیرامون فعالیت های زنان مسلمان در عرصه های گوناگون گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به منزلت زن مسلمان از دیدگاه قرآن به ضرورت اصلاح روش های اجرایی حقوق زنان در کشورهای اسلامی تاکید کردند.

در این دیدار، مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به حضور زنان در عرصه های اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور گفت: روند حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب در عرصه های داخلی و خارجی حضوری روبه افزایش و قابل توجه بوده است.

کد مطلب 412470

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