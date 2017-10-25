به گزارش خبرنگار مهر، دوربین های تلویزیونی که برای پوشش نشست خبری سرمربیان تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به ساختمان سازمان لیگ آمده بودند اجازه ورود پیدا نکردند.

ممانعت از ورود دوربین های تلویزیونی به دلیل مشکل حق پخش تلویزیونی باشگاه ها با صدا و سیما بوده است که البته دوربین های تلویزیونی در مقابل درب ورودی سازمان لیگ ایستادند تا از ورود وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ فیلمبرداری کنند.

همچنین مسئولان روابط عمومی سازمان لیگ به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس اعلام کردند حق هیچ گونه فیلمبرداری از نشست خبری امروز داده نمی شود و با متخلفان برخورد می شود.