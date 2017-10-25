  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

پس از تصمیم جدی فوتبالی ها؛

اجازه ورود دوربین‌ها به سازمان لیگ داده نشد

اجازه ورود دوربین‌ها به سازمان لیگ داده نشد

مسئولان سازمان لیگ به دوربین های تلویزیونی اجازه ندادند نشست خبری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس را پوشش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوربین های تلویزیونی که برای پوشش نشست خبری سرمربیان تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به ساختمان سازمان لیگ آمده بودند اجازه ورود پیدا نکردند.

ممانعت از ورود دوربین های تلویزیونی به دلیل مشکل حق پخش تلویزیونی باشگاه ها با صدا و سیما بوده است که البته دوربین های تلویزیونی در مقابل درب ورودی سازمان لیگ ایستادند تا از ورود وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ فیلمبرداری کنند.

همچنین مسئولان روابط عمومی سازمان لیگ به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس اعلام کردند حق هیچ گونه فیلمبرداری از نشست خبری امروز داده نمی شود و با متخلفان برخورد می شود.

کد مطلب 4124703
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها