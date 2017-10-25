استقرار ۲ جایگاه سیار در مسیر زوار اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دو باب جایگاه سیار عرضه سوخت بنزین و نفت‌گاز در مسیر اهواز به خرمشهر و در ورودی این شهر جانمایی شد. با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و به منظور رفاه حال زوار اباعبدالله الحسین (ع)، این جایگاه‌ها در محور مواصلاتی اهواز به خرمشهر نصب خواهد شد.

این دو جایگاه هر کدام با ظرفیت ذخیره سازی ۳۵ هزار لیتر فرآورده، دارای یک دیسپنسر دو نازله و آماده ارائه سوخت لازم به وسایل نقلیه زوار اربعین حسینی است. نرخ سوخت بنزین قابل عرضه به مراجعان در این جایگاه هزار تومان و نرخ نفت‌گاز با ارائه کارت سوخت برای اتوبوس‌های حامل زوار اربعین حسینی ۳۰۰ تومان است.