اعطای گرنت به محققان علوم پزشکی/ ۳۰ آبان آخرین مهلت ارسال طرحها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فراخوان، طرح‌های ارایه شده در گرنت اصلی باید فرادانشگاهی بوده و منطبق با محورهای ارایه شده در فهرست اولویت‌های کمیته‌های نیماد باشند و مهلت ارسال طرح‌ها نیز از اول تا ۳۰ آبان‌ ۹۶ خواهد بود.

طرح‌هایی که موضوع آن‌ها بررسی اثربخشی و عوارض ترکیبات (اعم از شیمیایی و گیاهی) است باید ابتدا مطالعات پایه (حیوانی، سلولی، آنزیمی و نظایر آن) آن در سطح دانشگاهی انجام شود و طرح ارایه شده به مؤسسه بر اساس نتایج مرحله اول طراحی و ارسال شود.

همچنین طرح‌هایی که با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود باید مراحل انجام طرح در ایران کاملا تبیین شده و دستاورد طرح برای کشور به طور شفاف توضیح داده شود. جلب مشارکت‌های ملی و بین‌المللی (در صورت ارایه مستندات قانونی)، به کسب امتیاز بالاتری برای طرح منجر خواهد شد.

چنانچه طرح ارسالی در فراخوان‌های قبلی مورد پذیرش قرار نگرفته، ارسال مجدد آن تنها در شرایطی مورد قبول است که تغییرات و به روزرسانی طرح ارایه شده (به خصوص اعمال نظرات داوران در مرحله طرح کامل) در فایل جداگانه‌ای به طور کامل و شفاف توضیح داده شده باشد. در غیر این صورت طرح به مراحل بعدی راه پیدا نخواهد کرد و مسکوت اعلام خواهد شد.

بودجه طرح‌های ارایه شده به مؤسسه نیز باید منطقی و مبتنی بر محاسبات دقیق باشد. بدیهی است عدم تناسب بودجه با موضوع و روش کار می‌تواند به عدم پذیرش طرح منجر شود.

بودجه‌ طرح‌های مصوب گرنت اصلی بر اساس موضوع و روش کار تاکنون بسیار متنوع بوده و از پنجاه میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان را در برمی‌گیرد.

طرح‌های تحقیقاتی سالانه یک یا دو بار فراخوان می‌شوند و مهلت هیچ یک از فراخوان‌های مؤسسه تمدید نخواهد شد و بهتر است متقاضیان حداقل سه روز پیش از پایان مهلت اقدام به ارسال کنند تا در صورت هرگونه کسر مدرک و نقص اطلاعات فرصتی برای بازبینی و تصحیح آن باشد.

با توجه به بودجه محدود مؤسسه و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان گرنت، فرایند ارزیابی طرح در این مؤسسه در دو مرحله طرح‌های پژوهشی اولیه -فقط به زبان انگلیسی - و طرح‌های پژوهشی کامل - فقط به زبان انگلیسی - صورت می‌گیرد (حداقل یک داور از سه داور از دانشمندان خارج از ایران انتخاب می‌شوند).

هر فرد متقاضی می‌تواند فقط یک طرح (گرنت اصلی یا گرنت محقق جوان) در هر فراخوان ثبت کند و چنانچه طرح مصوب در حال اجرا (گرنت اصلی یا گرنت محقق جوان) داشته باشد تا زمانی که آن را به اتمام نرساند نمی‌تواند طرح جدیدی را ارسال کند.

محقق اصلی باید مقیم داخل (محل کار وی در داخل کشور) یا محقق ایرانی غیرمقیم با وابستگی دانشگاهی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در داخل کشور باشد.

وابستگی دانشگاهی محقق اصلی می‌تواند دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی باشد ولی با توجه به رسالت مؤسسه در حمایت از طرح‌های تحقیقاتی سلامت، حداکثر ۲۰ درصد از بودجه مؤسسه به طرح‌هایی که محقق اصلی در دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی شاغل است تخصیص می‌یابد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت نیماد به آدرس http://nimad.ac.ir (بخش گرنتهای تحقیقاتی/ راهنمای متقاضیان) مراجعه کنند.

هدف از تأسیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایجاد یک نهاد عالی رتبه علمی جهت رهبری، مدیریت، حمایت و توسعه تحقیقات علوم پزشکی در کشور شامل آموزش، توسعه، نوآوری، و فناوری در علوم پزشکی است. در این راستا پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات و آموزش نیروی انسانی محقق جهت حل مشکلات اساسی بخش سلامت، و اشاعه فرهنگ تحقیق و در نتیجه توسعه پایدار علمی و اقتصادی کشور از اهداف اصلی است.