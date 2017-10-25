۸ اختراع به سرمایه گذاران معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، اکبر قنبر پور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: تاکنون ۹ فستیوال در حوزههای مختلف برگزار کردهایم که منجر به انعقاد ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان بین سرمایه گذران و مخترعان شد.
وی با بیان اینکه نهم آبان ماه فستیوال نوآوریهای صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی برای عرضه ۸ نوآوری و اختراع منتخب این حوزه به سرمایه گذاران را برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه این فستیوال با همکاری پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برگزار میشود، بیان کرد: این فستیوال در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دایر خواهدشد و این امکان برای سرمایه گذاران و صنعتگران فراهم خواهد بود تا با حضور در این رویداد، فرصتهای سرمایه گذاری را از نزدیک بررسی و با صاحبین نوآوری ها گفتگو و تعامل کنند.
قنبرپور افزود: ۴ ماه پیش فراخوان این فستیوال به دانشگاهها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مخترعین، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و تمامی مراکزی که بهنوعی به حوزه نوآوری و فناوری فعال هستند، ارسال شد.
قنبر پور با اعلام اینکه ۱۷۰ نوآوری به دبیرخانه فستیوال ارسال شد، گفت: این نوآوریها در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۸ اختراع در فستیوال عرضه خواهد شد.
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران هدف از برگزاری چنین فستیوالی را شناسایی محصولات نوآورانه در حوزه ورزشی و توانبخشی به صنایع و سرمایه گذران دانست و بیان کرد: تفاوتی که این فستیوال با دیگر رویدادها دارد این است در این رویداد اختراع به سرمایهگذار یا صنایع فروخته میشود و یا از آنها جذب سرمایه می کند. درواقع، تلاش داریم رابطه تجاری را بین سرمایه گذران و صنایع برقرار کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون ۹ فستیوال در حوزههای مختلف برگزارشده که منجر به انعقاد ۱۰ قرارداد به ارزش ۱۵ میلیارد تومان بین سرمایه گذران و مخترعین شده و فستیوال پیش رو دهمین فستیوال است همچنین تا پایان سال نیز فستیوال دیگری را در حوزه آرایشی و بهداشتی برگزار خواهیم کرد.
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: خروجی این فستیوال ها جذب سرمایه برای نوآوری ها و یا واگذاری آنها به صنایع است و برخلاف رویدادهای دیگر، جایزه نقدی، لوح تقدیر، مسابقه برترین اختراعات و ... برقرار نیست.
