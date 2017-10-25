سهم کردستان از تسهیلات اشتغال ۱۲۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین فیروزی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: اجرای برنامه اشتغال فراگیر وظیفه همه نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی است.

وی عنوان کرد: در کل کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رسته های اولویت دار شغلی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده که سهم اولیه برای استان ۷۰۰ میلیارد تومان مقرر شده است.

وی اظهارداشت: با احتساب سهم استان از مشاغل خانگی وخرد واعتبارات دستگاه های حمایتی هم چون بهزیستی و کمیته امداد، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بانک ها باید در توسعه اشتغال استان هزینه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: ماحصل جلسه امروز درخواست از مدیران بانک ها برای تلاش بیشتر در راستای تسهیل پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش صنعتی وکشاورزی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه اشتغال و تولید دو مشکل ودغدغه اساسی دراستان ما است، گفت: در جلسات مختلف این مشکلات استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

احمد رشیدی با اشاره به اینکه امسال اعتبارات مناسبی برای اشتغال وتولید در کشور اختصاص داده شده است، بیان کرد: اشتغال فراگیر به عنوان یکی از بسته های اقتصاد مقاومتی مطرح شده و دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.

وی اظهارداشت: مجموع تسهیلات مدنظر درکشور در راستای اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان است و علاوه براین هم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم استان کردستان از اعتبارات مذکور ۳.۴۲ درصد به عبارتی حدود هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه هم برای بسته های مختلف اشتغال فراگیر از قبیل کارورزی و غیره در نشر گرفته شده است که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر جذب بوجه بیشتر برای استان هستیم.