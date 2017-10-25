مردم ری سابقه ای درخشان در کمک به همایش اربعین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور پیش از ظهر چهارشنبه در اولین همایش ستاد بازسازی عتبات شهرستان ری که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی، امام جمعه ری و دیگر مسئولین در محل آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: مردم برای همایش اربعین سنگ تمام می گذارند.

وی با اشاره به جمعیت بسیار زیادی که برای زیارت اربعین عازم کربلای معلی می شوند، گفت: ما همه به عنوان خادم، در ستاد اربعین فعالیت می کنیم و این همایش مردمی است.

فرماندار ری با بیان این که همه باید به اندازه وسع و توان خود برای برگزاری باشکوه همایش اربعین کمک کنیم، افزود: باید با کمک خود، هرچند کوچک، نقشی در برگزاری مراسم اربعین ایفا کنیم، مردم ری همواره در کمک به مراسم مذهبی و به خصوص همایش اربعین سابقه ای درخشان داشته اند.