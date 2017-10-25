به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید ظهر چهارشنبه در همایش ۲۵ امین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به اینکه برنامه های اصلی دانشگاه علمی کاربردی بر پایه ۲ محور است، اظهار داشت: ارتقای کیفیت و ماموریت گرایی دو سیاست اصلی این دانشگاه است.

ماموریت دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروهای ماهر است

وی با بیان اینکه از روسای مراکز علمی کاربردی می خواهم سیاست کیفیت گرایی را دنبال کنند، تصریح کرد: دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی باید تبدیل به افراد موثری در جامعه شوند؛ اگر روزی دانش آموخته ما بتواند بدون کمک دولت کارآفرینی کند، آن روز به هدف خود دست پیدا کرده ایم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی به معنای واقعی کلمه باید علمی کاربردی بوده و بیش از ۷۰ درصد دروس ارائه شده به دانشجویان عملی و مهارتی باشد، افزود: دانش آموخته دانشگاه علمی کاربردی پس از پایان تحصیل خود برای ورود به کار نباید دیگر نیاز به دوره مقدماتی شغلی داشته باشد.

امید با اشاره به اینکه ماموریت دانشگاه علمی کاربردی حرکت در مرزهای دانش نیست، ماموریت ما تربیت نیروهای ماهر است، کاردان و کارشناس ماهر ادامه داد: از سال ۹۸ به بعد به صورت محدود در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجو خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اصلا قرار نیست در حیطه دانشگاه های نظری وارد شویم، ما یک زیرنظام مهارتی هستیم، تصریح کرد: اگر در گذشته رشته های نظری و شبه نظری را گسترش داده ایم، امروز باید این موضوع را محدود کنیم.

آمادگی تدوین رشته های جدید متناسب با نیاز لرستان را داریم

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی در ۴ گروه کشاورزی، صنعت، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می کند، مراکز ما جامع نیستند و تخصصی در یک زمینه فعال هستند، افزود: در ذیل هر یک از بخش های مذکور، طیف وسیعی از رشته ها می تواند تعریف شود.

امید با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی ۱۵۰۰ دوره رسمی مقطع دار داشت که امروز این تعداد به ۸۰۰ مورد کاهش پیدا کرده است و ۷۰۰ مورد را کنار گذاشته ایم، یادآور شد: آمادگی تدوین رشته های جدید متناسب با نیاز لرستان را داریم.

وی با بیان اینکه در دنیا بالغ بر ۱۷ هزار شغل شناخته شده وجود دارد و این در حالی است که تعداد مشاغل شناخته شده در ایران ۳ هزار شغل است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید حداقل ۲ هزار شغل جدید را در کشور ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه باید دوره های جدید و رشته های جدید در دانشگاه علمی کاربردی تعریف شود، افزود: توافقی با ستادکل نیروهای مسلح داشته ایم تا سربازان در دوره خدمت خود در دانشگاه های علمی کاربردی دوره های پودمان را بگذرانند و مهارت جدیدی را فرا گیرند.

امید با اشاره به اینکه در کنار این موضوع راه اندازی مراکز نوآوری و رشد را نیز شروع کرده ایم، گفت: ادارات و استانداری لرستان نیازهای خود را به دانشگاه علمی کاربردی اعلام کند تا بر اساس آنها اقدام به ایجاد رشته های جدید کنیم.

ارائه ۵۰۰ پودمان و تک درس در دانشگاه علمی کاربردی

وی یادآور شد: بیش از ۵۰۰ پودمان و تک درس در دانشگاه علمی کاربردی به جوانان ارائه می شود که این تعداد می تواند به ۵ هزار پودمان ارتقا یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گاهی شنیده می شود که برخی نهادها و دستگاه ها از استخدام و پذیرش دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی خودداری می کنند، اظهار داشت: مدرک دانشگاه علمی کاربردی یک مدرک معتبر در همه جای دنیا است.

امید با بیان اینکه این موضوع ناشی از کم لطفی برخی نسبت به دانشگاه علمی کاربردی است، تصریح کرد: انتظار ما حمایت از مراکز علمی کاربردی و دانش آموختگان این مراکز است.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان لرستان ظرفیت های عظیمی دارد اما از نظر نرخ بیکاری وضعیت خوبی نداشته و جزو استان های با نرخ بیکاری بالا است، ادامه داد: حیف است استانی با این منابع انسانی مطلوب در چنین وضعیتی باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این دانشگاه ظرفیت لازم را دارد تا با آموزش های شغل محور بخشی از مشکل بیکاری در لرستان برطرف کند.