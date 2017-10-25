به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لایق با بیان این مطلب افزود: هر شکایتی ازطرف تیم ها به فدراسیون برسد، به دقت توسط کمیته انضباطی فدراسیون بررسی خواهد شد.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: ضمنا با توجه به گزارش های رسیده از طرف نمایندگان فدراسیون، گویا موضوعات دیگری نیز در زمان برگزاری مسابقات در نحوه ارنج تیم ها اتفاق افتاده که توسط یک کمیته خاص مستندات آن در حال جمع آوری است و به دقت پیگیری خواهد شد.

وی تا کید کرد: معتقدیم قدرت در لیگ نباید انحصاری باشد، بلکه باید بین تیم های مختلف توازن داشته باشیم. انتظار داریم کمیته لیگ در این راستا با برنامه ریزی و دقت بیشتری بیشتری گام بر دارد.

لایق خاطر نشان کرد: کاشان یک شهر کوچک است، اما مجموعه مسولان شهری و اقتصادی برای برگزاری خوب مسابقات فینال لیگ تلاش کردند و استقبال تماشاگران هم با توجه به بعد مسافت برای آغاز چنین فعالیتی در شهر کاشان مناسب بود. ما با عنایت به جلسه برگزار شده تا چند روز آینده تکلیف میزبانی جام باشگاه های جهان در این شهر را نیز مشخص می کنیم.

وی در پایان در مورد غیبت اعضای کادر فنی در فینال لیگ گفت: اعضای شورای فنی ناظر رقابتها بودند. البته حضور کادر تیم ملی کشتی فرنگی مناسب و لازم بود و کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نیز فعلا معرفی نشده اند.