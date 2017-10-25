به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی ملکی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه استان زنجان، افزود: ۱۱ سال از عمر همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش می‌گذرد و پس از سفر مقام معظم رهبری به قم و تاکید ایشان به حضور موثر این نهاد تعامل این دو دستگاه افزایش یافته است.

رئیس ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گفت: برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌ها باید سه منبع در نظر گرفت که منابع ناپایدار، نیمه پایدار و پایدار انواع این منابع بوده و باید بر منابع پایدار سرمایه‌گذاری کرد.

ملکی از فعالیت ۲ هزار و ۷۰۰ روحانی در مدارس کشور خبر داد و افزود: به دنبال کارهای تکراری و موازی در مدارس نیستیم و برای انجام فعالیت‌های نو و بدون پیشینه در مدارس تلاش می کنیم.

رئیس ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش به سهمیه ۵۰۰ نفری سرباز طلبه در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این ظرفیت بسیار مطلوب بوده و باید از آن استفاده شود و باید برای فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی به دنبال خلاقیت و نوآوری در مدارس بود.

ملکی ابراز کرد: یکی از مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌ها برای مشارکت طلبی و همکاری با آموزش و پرورش سند همکاری حوزه‌های علمیه و آموز ش و پرورش است و این دو دستگاه با داشتن جامعه هدف قابل توجه خود توانسته اند همکاری مطلوبی با هم داشته باشند و جلسات کمیته همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه با حضور اعضا برگزار شود.

وی بر لزوم پیش‌بینی کارگروه‌های تخصصی در ذیل کمیته همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه تاکید کرد و گفت: باید این جلسات خروجی داشته باشد و موضوعات پیش از طرح در کمیته چکش‌کاری شود و آموزش و پرورش در استان زنجان یکی از کمیته‌های موفق در کشور است و باید بیشتر تقویت شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش از تحصیل ۱۳ میلیون دانش آموز وفعالیت بیش از یک میلیون فرهنگی در سطح کشور خبر داد و گفت: دستگاه آموزش و پرورش بزرگترین نهاد اجتماعی در جامعه است و تقویت ارزشهای دینی در این مجموعه خروجی خوبی را به دنبال دارد و با احتساب خانواده های دانش آموزان و شاغلین در آموزش و پرورش این جامعه ۴۰ میلیونی باید از دانش محوری به تربیت محوری گرایش پیدا کنند.

مشاوروزیر آموزش و پرورش از وجود ۱۱۰ مدرسه یک دانش آموزی در کشور خبر داد و افزود: هیچ نقطه کوری برای تعلیم و تربیت در کشور وجود ندارد.

ملکی افزود: نماز یک تکلیف عمومی و همگانی است و باید دستگاههای فرهنگی برای تقویت فریضه نماز جدی باشند.