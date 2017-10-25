احداث بیمارستان در پیشوا اهمیت به تولید کننده و اقتصادمقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، صبح چهارشنبه با حضور در جلسه بررسی وضعیت عمران و زیرساخت های شهرستان پیشوا که با حضور محمد کرم محمدی فرماندار پیشوا، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری امام جمعه پیشوا و تعدادی از مدیران کل استان تهران در سالن جلسات فرمانداری پیشوا برگزار شد، در خصوص اختصاص اعتبارات لازم جهت ارتقا ساختمان های دولتی این شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان پیشوا جدید التاسیس می باشد و برای شهرستان های جدیدالتاسیس قانون ردیف بودجه تعیین شده است ادارات و دستگاه ها با یک تامین اعتبار از استان و با توجه به قانون ۹۳ بودجه مبنی بر فروش اراضی خود و یا تغییر کابری می توانند منابع مالی مناسب را کسب و با توجه به همیاری بیشتر دستگاه ها در این زمینه در اولویت قرار بگیرند.

مقیمی با اشاره به اینکه داشتن بیمارستان و تخت بیمارستانی در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: اگر به تولید و اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم ایجاد و احداث بیمارستان باید در اولویت باشد چرا که ۳۰ درصد افراد این منطقه به کشاورزی و تولید مشغول هستند و باید از تولیدکنندگان حمایت شود و کشاورز مصرف کننده نیست بلکه تولیدکننده است.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی شهرستان پیشوا فقط ۵ سانتی متر مربع است گفت: سرانه ورزشی در کشور ۱ متر مربع محاسبه شده است و در استان تهران با وجود تعدد استادیوم ها و ورزشگاه های دولتی و خصوصی ۴۳ سانتیمتر در نظر گرفته شده ولی در پیشوا این عدد فقط ۵ سانتیمتر مربع است و باید بگوییم که سرانه ورزشی استان تهران از بسیاری از استان های محروم کشور نیز کمتر است.

استاندار تهران اظهار داشت: علت بر زمین ماندن احداث استادیوم در این شهرستان عدم اختصاص زمین به این مقوله است و زمینی که برای آن در نظر گرفته شده بود از عوارض طبیعی بسیاری برخوردار است و وزارت ورزش و جوانان این زمین را برای احداث این پروژه ورزشی مناسب نمی داند و در صورتی که زیر ساخت این زمین فراهم شود ، عملیات اجرایی به سرعت انجام می شود و استانداری تهران ۱۰ میلیارد ریال در ۲ بخش به شهرداری پیشوا کمک می کند تا هر چه سریعتر عملیات تسطیح زمین مورد نیاز انجام و به زودی شاهد اجراشدن این پروژه مهم باشیم.

وی در ادامه افزود: سرانه فضای سبز در این منطقه با سرانه استانی فاصله زیادی دارد و برای افزایش این مورد باید در زمینه جنگل و درختکاری سرمایه گذاری صورت بگیرد.

مقیمی مسئله محیط زیست شهرستان پیشوا را بسیار مهم دانست و گفت: مسئولان بکوشند که وضعیت محیط زیست شهرستان های استان تهران را به حالت قبل برگردانند لازم است که در اطراف معادن شن و ماسه درختکاری صورت بگیرد تا بدین وسیله از بروز گرد و غبار جلوگیری شود.





