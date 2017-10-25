انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نظرسنجی گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این نظر سنجی با هدف بهره مندی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساعت ۸ تا ۱۲ روز پنجشنبه چهارم آبان در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نظرسنجی، نام گزینه های پیشنهادی خود برای ریاست دانشگاه را از میان ۳۰۰ عضو هیات علمی واجد شرایط که دارای حداقل مدرک دانشیاری و سن زیر ۶۰ سال هستند، اعلام خواهند کرد.

پس از اخذ نظر اعضای هیات علمی دانشگاه، کمیته برگزاری این نظرسنجی در دانشگاه، جمع بندی نظرات را به کمیته انتصابات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی و در این خصوص، تصمیم گیری می شود تا یکی از بازوهای مشورتی کمیته انتصابات در تعیین رئیس یکی از مهم ترین قطب های علمی کشور در منطقه باشد.

کمیته برگزاری نظرسنجی، تاکید کرده است که این اقدام به منزله انتخاب و یا انتصاب فردی از میان گزینه ها نبوده، همچنین فرآیند برگزاری و تصمیم گیری نهایی، با نظر کمیته انتصابات وزارت بهداشت صورت می گیرد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری نظرسنجی، افراد پیشنهادی باید به عنوان اولویت های خدمت در این منصب، تسلط کامل به اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و نیز برنامه ششم توسعه بوده و توانایی برنامه ریزی و اجرا بر اساس ضمیمه حکم ابلاغی وزارت بهداشت، توسط رییس جمهور را داشته باشد.

همراه داشتن کارت شناسایی اعضای هیات علمی جهت شرکت در این نظرسنجی ضروری است. نام ۲۶۶ عضو هیات علمی واجد شرایط تمام وقت جغرافیایی با سن زیر ۶۰ سال نیز اعلام شده است.

دکتر محمدهادی ایمانیه از سال ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را برعهده دارد.