نظارت بر اجرای قوانین از راههای تحقق حقوق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمدی در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی گفت: پیشینه حقوق شهروندی با آغاز زندگی اجتماعی بشر باز می گردد و همانطور که می دانید در عصر باستان ما منشور حقوق شهروندی را توسط کوروش داریم که امروز در دروازه سازمان ملل وجود دارد و مایه فخر ما ایرانیان است.

وی افزود : با ورود اسلام نیز موضوع حقوق شهروندی در ایران ارتقا یافت همچنانکه در ۱۴ قرن پیش زمانی که در اروپا کودکان و حیوانات مجازات می شدند ما در ایران قانون رفع تکلیف از کودک و مجنون و مضطر و غیره داشتیم که شاهد بر حقوق شهروندی است.

محمدی در ادامه اظهار داشت: بعد از انقلاب نیز موضوع حقوق شهروندی هم در اسناد بالادستی و هم در قانون اساسی و هم در قوانین جاری و محلی وجود دارد. به طوریکه فرمان ۸ ماده ای حضرت امام و نیز منویات و سیاست های رهبر معظم انقلاب به عنوان اسناد بالادستی مبین این امر است. در قانون اساسی نیز بیش از ۵۰ اصل قانون اساسی بر صراحت حفظ حقوق شهروندی دلالت دارد.

وی افزود: حقوق شهروندی در آزادی بیان و اندیشه، آزادی رسانه ها، ممنوعیت تفتیش عقاید، صیانت از حقوق اقلیت ها و مواردی از این قبیل جای می گیرد.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: با این تفاسیر باید گفت ما به اندازه کافی در حوزه حقوق شهروندی از موازین قانونی و حقوقی برخوردار هستیم و لذا آنچه می تواند ضامن اجرای حقوق شهروندی و تحقق آن باشد نظارت بر اجرای قوانین است.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل نود مجلس که خود بر گرفته از اصل ۳۲ قانون مشروطه است بر این اصل پایه گذاری شده که وظیفه رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه را دارد.

محمدی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که تنها با تکیه بر قانون نمی توان به اجرای حقوق شهروندی دست یافت. امروزه حقوق شهروندی از گفتگوی اجتماعی نشات می گیرد و ما باید سیر تکامل این امر را به سمت عزم اجتماعی سوق دهیم.

وی افزود: برای دستیابی به این هدف بی تردید باید بستر سازی های مناسبی صورت گیرد. همانطور که می دانید حقوق شهروندی یک گفتمان نخبه گرایانه است و باید این گفتمان به یک گفتمان عمومی تبدیل شود در این راه حاکمیت و جامعه نخبه باید به یک تعریف مشترک از حقوق شهروندی برسند.

به گفته وی نکته دیگر این است که تمامی عناصر قدرت باید مکلف به رعایت حقوق شهروندی باشند چرا که عمدتا در نقاط قدرت است که این موضوع نادیده گرفته می شود.

وی همچنین با بیان اینکه باید از آفت هایی نظیر گرایشات سیاسی پرهیز شود گفت : تحقق حقوق شهروندی نباید دست آویز سیاسی و گرایشات مجالس و دولت ها شود.

محمدی در پایان گفت : بر اساس آنچه تجربه کرده ام باید بگویم بهترین روش و راه برای حفظ حقوق شهروندی اجرای دقیق قوانین بدون ملاحظات و بدون اغماض است.