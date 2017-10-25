کمبود فضای آموزشی در حوزه هنرستان های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی واقعی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰ هنرستان در سطح استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه می توانیم ۱۸۰ رشته محل در استان داشته باشیم اما به دلیل نبود شرایط تنها ۶۴ رشته محل فعال در استان وجود دارد، افزود: از مجموع رشته محل های استان ۴۲ رشته محل در هنرستان های کاردانش و ۲۲ رشته محل در هنرستان های فنی و حرفه ای فعال است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به دلیل سه ساله شدن هنرستان ها سال آینده با کمبود فضای آموزشی در استان مواجه خواهیم شد، گفت: در رشته های دایر کمبود مواد مصرفی نیز بیداد می کند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص سرانه کافی با کمبود مواد مصرفی رشته ها در استان مواجه شده ایم، عنوان کرد: با توجه به اینکه اعتبارات برون سپاری هزینه های هنگفتی را شامل می شود درخواست داریم این اعتبارت بخشیده شود.

فرشید جعفری، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس قانون شورای پشتیبانی سواد آموزی باید به صورت مستقل برگزار شود امتا به دلیل کثرت جلسات این شورا را با شورای آموزش و پرورش یکی کرده ایم.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در استان ۱۰ درصد از حجم سواد آموزان و نوآموزان تحت آموزش مهارت رایانه قرار می گیرند، افزود: این طرح امسال به صورت آزمایشی انجام و اگر موفق بود در سال های آینده تکرار خواهد شد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از تعداد یک هزار نفر سواد آموزی که در استان جذب شده اند تعداد ۱۰۰ نفر تحت آموزش قرار خواهند گرفت، گفت: از این ۱۰۰ نفر حدود ۵۰ نفر از سواد آموزان شهرستان بیرجند، ۲۰ نفر از شهرستان سرایان و تعداد ۳۰ نفر از شهرستان های فردوس، طبس و قاین هستند.

وی ادامه داد: طی اجرای طرح آموزش مهارت رایانه به فراگیر بودن دوره انتقال سواد آموزی افزایش اعتماد به نفس و آشنایی با خدمات دولت اکترونیک به سوادآموزان ارائه خواهد شد.