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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۱۳

به مناسبت هفته بسیج در استان اصفهان

اولین تلفن گویای دفاع مقدس در کشور راه اندازی شد

اولین تلفن گویای دفاع مقدس کشور به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان به آغاز به کار کرد .

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در اصفهان ؛ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس این استان به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر و تعامل بیشتر با مخاطبین خود در زمینه فعالیتهای دفاع مقدس  اقدام به راه اندازی تلفن گویا کرد .

 

سردار خادمی معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کشور، طی تماسی با این تلفن گویا ، ضمن گرامیداشت هفته بسیج از اداره کل استان اصفهان به دلیل راه اندازی این نرم افزار تقدیر و تشکر کرد .

 

بنا براین گزارش علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر پیرامون مسائل دفاع مقدس ، با تماس با شماره 6632001-0311 از اطلاعاتی همچون شرح وظایف بنیاد ، تفال به وصایای شهداء ، طرح انتقاد، پیشنهاد و شکایت ، مسابقه تلفنی و نظر سنجی  استفاده کنند .

کد مطلب 412474

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