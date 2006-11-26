اولین تلفن گویای دفاع مقدس در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در اصفهان ؛ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس این استان به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر و تعامل بیشتر با مخاطبین خود در زمینه فعالیتهای دفاع مقدس اقدام به راه اندازی تلفن گویا کرد .

سردار خادمی معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کشور، طی تماسی با این تلفن گویا ، ضمن گرامیداشت هفته بسیج از اداره کل استان اصفهان به دلیل راه اندازی این نرم افزار تقدیر و تشکر کرد .

بنا براین گزارش علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر پیرامون مسائل دفاع مقدس ، با تماس با شماره 6632001-0311 از اطلاعاتی همچون شرح وظایف بنیاد ، تفال به وصایای شهداء ، طرح انتقاد، پیشنهاد و شکایت ، مسابقه تلفنی و نظر سنجی استفاده کنند .