به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، افزود: یکی از طرح‌های اجرایی تربیتی، طرح امین است که در ۱۹ مدرسه استان زنجان اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه در استان زنجان مطلوب است و در این زمینه طی ۲ سال گذشته ۳۸ جلسه همکاری برگزار شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری نماز جماعت در ۷۰۰ مدرسه استان زنجان خبر دادو گفت: ۳۰۰ روحانی در مدارس استان زنجان فعالیت می کنند.

عباسی از توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این نهاد از ظرفیت تبلیغی روحانیون استفاده می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از اجرای طرح «روشنا» در مدارس استان زنجان خبر داد وافزود: ۱۰ مدرسه مجری طرح «روشنا» در استان هستند.

عباسی حوزه علمیه را متولی تامین نیروی انسانی روحانی در این طرح معرفی کرد و گفت: طلبه‌های مرد و زن آشنا به اصول روانشناسی از سوی حوزه علمیه انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی ابراز کرد: تحت پوشش قرار دادن مدارس حاشیه شهر و روستاها در طرح «امین» در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از برنامه‌های امسال آموزش‌ و پرورش است و توجه به مسائل دینی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.