مهلت ارسال مقالات به همایش مدیریت آلودگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلودگی هوا و صدا معضل اساسی زندگی در کلان شهرهاست. جامعه علمی هر کشوری علاوه بر تولیدات علمی در زمینه های پیشرو دنیا، باید براساس نیازهای واقعی و روزمره کشور جهت گیری کرده و به تولید محتوای علمی در این زمینه بپردازد. از این رو همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا توسط دانشگاه صنعتی شریف برنامه ریزی شده و برای ششمین سال پیاپی در کشور اجرا می شود.

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش، ارائه فعالیت های پژوهشی مرتبط و مورد نیاز در زمینه آلودگی هوا و صدا و تبادل نظر متخصصان برای جهت گیری در ارائه راهکارهای مبتنی بر اصول علمی عنوان شده است و علاقه مندان تا ۱۵ آبان ماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این همایش از طریق مراجعه به سایت ارسال کنند.

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا به ۱۰ محور می پردازد که شامل اندازه گیری و پایش آلاینده های هوا، منابع آلودگی هوا و مطالعات انتشار، مدلسازی آلودگی هوا، مطالعات شیمی و فیزیک اتمسفر، سنجش، مدلسازی و مطالعات انتشار آلودگی صوتی، اثرات بهداشتی و سلامتی آلودگی هوا و صدا، اثرات اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا و صدا، قوانین، مقررات، سیاستگذاری و مدیریت در آلودگی هوا و صدا، آلودگی هوا در محیط های بسته، فناوری های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا و انرژی می شود.

اساتید، دانشجویان، متخصصان و دست اندرکاران مرتبط با مقوله های آلودگی هوا و صدا می توانند برای ارسال مقاله، حضور و برگزاری کارگاههای آموزشی و شرکت در همایش، اقدام کنند.

علاوه بر دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و انجمن علمی هوای پاک از دیگر برگزارکنندگان این همایش هستند.