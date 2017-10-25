۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

دیدار ابراهیمی ترکمان با نماینده ولی فقیه در دهلی نو

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی‌پور، نماینده ولی فقیه در دهلی‌نو، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نخستین برنامه سفر خود به هند با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی‌پور، نماینده ولی فقیه در دهلی‌نو، دیدار و در خصوص تحولات فرهنگی، گفت‌وگو کرد.

ابراهیمی‌ترکمان در سخنانی، به تشریح فعالیت‌های فرهنگی رایزنان فرهنگی کشورمان، در کشورهای مختلف پرداخت.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور نیز، با تشکر از تلاش‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها و تعامل با نمایندگان فرهنگی کشورمان تأکید کرد.

ابراهیمی‌ترکمان در سفر سه روزه به هند به همراه قمی، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) علاوه بر سخنرانی در نخستین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیزم، از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو بازدید و در جمع ایرانیان مقیم دهلی‌نو حضور یابد.

دیدار با وزیر امور اقلیت‌های دینی و وزیر مشاور امور خارجه هند و شرکت در نشست علمای شیعه هند در برنامه‌های سفارت ایران در دهلی‌نو از دیگر برنامه‌های رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دهلی‌نو است.

کد مطلب 4124746
سارا فرجی

