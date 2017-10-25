۲۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میر فیضی اظهار داشت: در راستای مقابله بی امان با قاچاق کالا و ارز در استان و در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی، این فرماندهی با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات، طرح های مقابله با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با الویت کالاهای گمرگی، دخانی ،ترانزیتی و فراورده های شیلاتی، کالاهای تعزیراتی با هدف ناامن ساختن بستر ارتکاب جرم در تیر ماه سال جاری در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران،خاطر نشان کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری دیگر عوامل انتظامی استان با حساسیت، پیگیری و رصد قاچاقچیان و در راستای ماموریت های محوله با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، انبارها و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی کردند.

سردار میر فیضی با اشاره به انهدام یک باند تهیه و توزیع کالای قاچاق،گفت:کشف ۹۵ هزار و ۸۶۰ نخ سیگار قاچاق، ۵۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق، ۹ هزار و ۷۸۵ عدد انواع لوازم التحریر خارجی قاچاق به همراه چوب آلات جنگلی قاچاق، پنج هزار و ۲۵۶ رشته دام غضروفی، چهار هزار و ۴۶۵ رشته دام فلسدار، ۳۸ تن برنج خارجی قاچاق، ۹۱ قبضه سلاح شکاری قاچاق از جمله کشفیات کالای قاچاق طی این مدت بوده است.

فرمانده انتظامی استان ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق را بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: یک باند قاچاق کالا شناسایی و در ارتباط تعداد زیادی متهم به قاچاق کالا شناسایی و دستگیر شدند.

میرفیضی با تاکید بر استمرار طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز از فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالاو ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی استان خبر داد و افزود: نقش مردم و دستگاه های دولتی و غیر دولتی در همکاری با پلیس برای مقابله با قاچاق کالا،نقش سازنده ای است.